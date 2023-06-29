Myqeed представил дебютный EP

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Myqeed - артист VK RECORDS, представляющий новую волну поп-рока с меланхоличными гитарами и искренними историями душевных терзаний.

myqeed

Новый EP музыканта «Лекарство от здоровья» сконцентрирован вокруг чувства любви и фиксирует его разные проявления: от жажды эйфории («Поздние ночи) к отчаянию и разочарованию («Fell Out of Love»). Среди главных особенностей артиста: эмоциональная лирика, драйвовые гитарные партии и динамичные ударные. Отсылаясь к наследию альтернативы 10-х, исполнитель возрождает забытое звучание в новой форме.

Этот мини-альбом предвещает большую сольную пластинку (последний крупный релиз Myqeed выходил в 2020 году). Песни с EP совершенствуют предыдущие наработки артиста и позволяют ему раскрыть грустный гитарный звук по-новому. Из неожиданного: в треке «Тайник» про разрущающуюся любовь появляется артистка Лилу, которая так же осмысляет юную меланхолию.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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