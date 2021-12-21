Креативное сообщество Костомукши, власть и бизнес обсудили стратегию развития творческих индустрий на Метафоруме «Креативные города»

Метафорум «Креативные города», организованный Национальной инициативой «Живые города», завершил свою работу в Республике Карелия. На площадке Центра культурного развития «Среда» в Костомукше в течение 2 дней пул экспертов в сфере креативных индустрий и авторов творческих проектов из региона, Москвы и других городов России работал над предложениями в стратегию реализации креативных проектов для развития Костомукшского городского округа. В стратегической сессии приняли участие представители городских сообществ, бизнеса и местных органов власти.

«Люди, в основе деятельности которых лежит творческий потенциал, ценились во все времена, ведь во многом благодаря креативности, нестандартному взгляду на привычные вещи создаются качественно новые материальные и духовные ценности. Поэтому мы все понимаем, насколько важно развивать и поддерживать творческие начинания для нашего будущего. Возможность общения с экспертами, совместная работа специалистов различных направлений, конструктивное сотрудничество, обмен идеями, обсуждение творческих проектов и путей их реализации в рамках данного мероприятия как раз является такой поддержкой и может стать одной из точек роста и преобразования городского пространства, развития территории», — высказал свое мнение глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов.

Урбанисты, специалисты в сфере туризма, авторы культурных проектов и создатели проектов в сфере ИТ, эксперты в области брендинга территорий, руководители креативных кластеров в формате онлайн и офлайн обсудили сложности и возможности развития реализации проектов в сфере креативных индустрий, их влияние на экономику Карелии, опыт других регионов.

«Самая большая ценность Метафорума в Костомукше в том, что он позволил увидеть смыслы, которые для жителей города оставались незамеченными или, наоборот, очевидными. Стратегическая сессия, которую команда «Живых городов» провела на форуме, позволила проявить смыслы и понять их ценность. Так получилось с концепцией «Первооткрыватели», когда мы осознали, что Костомукша – это город первооткрывателей: в нем есть памятник первооткрывателям Костомукшского месторождения, аллея Первооткрывателей и улица Первооткрывателей. Костомукша – город, пронизанный энергией созидания. Это первый город, созданный в 80-е годы прошлого столетия в СССР совместно с финскими архитекторами по особенной технологии, когда лес не вырубали, а дома возводили между деревьями. Город очень зеленый, уютный, атмосферный и действительно очень творческий. Все это – элементы его уникальной идентичности, которые нужно продвигать», – поделилась советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) по креативной экономике, программный директор Метафорума «Креативные города» Лариса Богданова.

Проектам, продвигающим региональную идентичность, свои выступления посвятили в том числе эксперты Метафорума. Карелия, по признанию некоторых из них, – один из самых ярких регионов России.

«Республика Карелия – мой любимый проект. В 2019 году мы проводили фестиваль «Вкус Карелии» в Петрозаводске, а основатель и бренд-шеф Музея & Ресторана «В Карелии Есть» Ольга Белоногова недавно представляла северную кухню и блюда карельской кухни в формате «гастрономического театра» на нашей проектно-учебной лаборатории «Российская региональная кухня в туристической инфраструктуре» в Уфе. Ольга представила в том числе иммерсивные блюда. «Олешины лабиринты» – гастрономическая иллюстрация древних лабиринтов на острове Олешин архипелага Кузова в Белом море, блюдо «Как древние» – гастрономическая иллюстрация карельских петроглифов эпохи неолита: перепела с гороховым пюре, которые подаются в репликах ямочно-гребенчатой керамики эпохи каменного века», – отметила автор-методист федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

По словам советника президента ЦСР по креативной экономике Ларисы Богдановой, благодаря Метафоруму городское сообщество креативных индустрий Костомукши наметило конкретные шаги в работе над проектом «дорожной карты» стратегии развития креативных индустрий в городе.

Площадками Метафорума «Креативные города» уже стали Курск, подмосковный Хотьково, Байкальск, Минеральные Воды, Тольятти и Красноярск. В декабре форум примут еще четыре города. С программами площадок можно познакомиться на официальном сайте проекта. Мероприятия форума также пройдут в павильоне России на Всемирной выставке World Expo в Дубае.

Национальный Метафорум «Креативные города» продлится до 31 января 2022 года. Он проходит в двух форматах – онлайн и гибридном. Планируется, что к онлайн-мероприятиям подключатся 1117 городов по всей России.

В ходе форума в городах по всей стране откроются Центры креативных решений. Во время Метафорума ежедневно по будням работает первое креативное радио x兀 Jaaazzz, соединяющее творцов и созидателей в российских городах.

Фото – Центр «Среда»

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