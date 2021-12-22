Работы резидентов «Культурного кода» выставлены на аукцион в поддержку Фонда Константина Хабенского

Благотворительный аукцион пройдет на платформе аукционного дома «Литфонд» в Государственном историческом музее

23 декабря в столице пройдет благотворительный аукцион проекта «Культурный код» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Торги пройдут на платформе Аукционного дома «Литфонд». Средства, вырученные от продажи картин резидентов проекта, будут направлены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского.

На аукцион будут выставлены 11 работ современных российских художников: ROBE (г. Щелково), РУСТАМА QBIC (г. Казань), Саши Купаляна (г. Москва), ФИЛИППА FI2K (г. Санкт-Петербург), КИРИЛЛА КТО (г. Москва), ЕВГЕНИЯ CHES (г. Москва), ВИКТОРИИ ВЕЙСБРУТ (г. Калуга), Дмитрия Левочкина (г. Одинцово), SY (г. Санкт-Петербург), SHOZY (г. Москва) и LST BASIL (г. Иркутск). Еще одним лотом станет посещение эксклюзивного Фонда драгоценных металлов Государственного исторического музея. Также 6 работ будут выставлены для свободного приобретения по фиксированной стоимости, среди них — картины FANSTA (г. Москва), VASYA BASYO (г. Нижний Новгород), Дуэта Tweso&Nan (Болгария), Дмитрия Лучинина (г. Владивосток), FORK (г. Москва) и скульптура Степы AIFO (Израиль).

Средства, вырученные от продажи работ резидентов проекта «Культурный код», будут направлены в Фонд Константина Хабенского. Основным направлением деятельности Фонда является помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга.

«Мы давно наблюдаем за благородной деятельностью Фонда Константина Хабенского и для нас большая честь принять участие в подобном мероприятии и предпринять все возможные усилия для того, что собрать значительные средства для поддержки программ Фонда», — сказал генеральный директор Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

«Благотворительный аукцион «Культурного кода» станет итоговым мероприятием первого сезона проекта. Здорово, что самые разные художники поддержали инициативу и представили свои работы для продажи. Мы надеемся, что благодаря объединению сил, мы сможем собрать достойную сумму, чтобы помочь Фонду Константина Хабенского, а вместе с тем детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении», – отметил Алексей Агафонов, заместитель Генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Большую поддержку в подготовке оказал аукционный дом «Литфонд» и команда Государственного исторического музея во главе с его руководителем Алексеем Левыкиным. И мы, безусловно, благодарим наших партнеров за оказанное содействие»

Торги пройдут в гибридном формате. Онлайн-торги на платформе аукционного дома «Литфонд» станут доступны для всех. Для ознакомления с экспозицией и участия в торгах необходимо пройти регистрацию на сайте ru.bidspirit.com. Аукцион в Государственном историческом музее пройдет в закрытом формате.

Одним из аукционистов станет Александр Киселевский, Президент международного аукционного портала Bidspirit, член Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров.

Партнерами аукциона выступает аукционный дом «Литфонд», Благотворительный Фонд Константина Хабенского и Государственный исторической музей.

Напомним, «Культурный код» – это первый творческий проект платформы «Россия – страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом.

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