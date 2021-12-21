Огромные моли атаковали граффити-ковёр в Artplay

Две моли с размахом крыльев до полутора метров «напали» на ковёр, украшающий фасад 9 строения Центра дизайна Artplay, и грозят арт-объекту уничтожением. Сотрудники Artplay, получившие сенсационную информацию от горожан, будут следить за развитием событий. В соцсетях уже началось обсуждение – съедят ли эти «милые бабочки», облюбовавшие стену, всё до последней нарисованной нитки. Отметим, что сами моли не являются муралом – это вполне физические объекты, предположительно изготовленные из искусственного меха.

Девятиметровое граффити в виде ковра появилось в Artplay в ноябре прошлого года. Был объявлен открытый конкурс на эскиз мурала, авторам дали полную свободу выбора темы. Победителем стала художница и будущий архитектор Екатерина Иванова. В ее работе преобладали графичность и абстрактные орнаменты, сквозь которые просматриваются силуэты московских достопримечательностей. Всего в конкурсе приняли участие около 200 человек.

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