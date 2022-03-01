«Кремль в Измайлово» традиционно с размахом отметят один из самых любимых русских праздников — Масленицу

Провожать зиму именно в Кремле Измайлово, с его ярким русским колоритом и радостной атмосферой, стало уже традицией для москвичей и гостей города. 6 марта 2022 года в воскресенье «Кремль в Измайлово» приглашает вас стать участниками увлекательного путешествия по Масленичной неделе!

За один день вы сможете прожить «Встречу Масленицы», «Заигрыш», «Лакомку», «Разгуляй», «Тещины вечерки» «Золовкины посиделки» и, конечно же, «Прощенное воскресенье», которое завершится ярким шоу, сжиганием огромного чучела Масленицы! Ведущий праздника Иван Царевич, расскажет о традициях каждого дня. Под выступления лучших фольклорных коллективов от телеканала «Жар птица», будут разыграны театрализованные представления. Гостей будут развлекать аниматоры в русских костюмах. Во время праздника будут проходить розыгрыши призов от партнеров мероприятия, мастер-классы от профессиональных шеф-поваров Московской Ассоциации кулинаров, которые испекут метровые «БЛИНЫ ДРУЖБЫ», поедание более ста видов блинов, традиционные масленичные игры и различные зимние забавы. Самые ловкие и бесстрашные гости Светлой Масленицы будут самостоятельно добывать подарки, забираясь на высокие масленичные столбы и сражаться в настоящих кулачных боях. Для маленьких гостей Масленицы откроется снежный городок, в котором можно будет скатиться с ледяной горки и поплутать в снежном лабиринте.

В зале «Боярский» пройдет Фестиваль блинов «Широкая Масленица», организованный Московской Ассоциацией кулинаров, в котором школьники и студенты кулинарных колледжей представят все разнообразие традиционных масленичных рецептов по каждому дню, а также покажут мастер-классы по печению блинов.

Измайловские ремесленники традиционно откроют свои мастерские, где будут обучать желающих русским ремёслам: гончарному мастерству, созданию масленичных куколок из лыка, росписи пряников, выпечки блинов и так далее.

9:00 — Сбор мечевого боя.

13:00 – Торжественное открытие и Представление первого дня Масленицы.

А в 19.00 на центральной площади состоится сожжение виновницы торжества — огромного и нарядного чучела Масленицы со всеми хворями и невзгодами уходящей зимы.

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