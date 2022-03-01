В Галерее XXI века открылась выставка работ Сергея Горшкова и Андрея Басанца «Заблуждение страстей»

В Галерее XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» открыта выставка работ Сергея Горшкова и Андрея Басанца «Заблуждение страстей».

Космос предметного мира Сергея Горшкова живёт особой органической жизнью.

Художник, как истинный творец, возвращает дереву его изначальную феноменальность, связанную с древом жизни, с чудо-деревом, с избыточностью роста, с дарами, бескорыстно предоставленными человеку.

Чувство прекрасного пронизывает все объекты Сергея Горшкова, связывая глубинные традиции народной культуры и авангардной системы дада и поп-арта.

Художник Андрей Басанец работает в эстетике искусства 20-х годов прошлого века, русского конструктивизма.

Творчество автора — живопись или деревянная скульптура — это некие объекты, способные оживить и развеселить любой интерьер: от квартиры и галереи до модного ресторана, такого как популярный московский клуб «Петрович».

Ирония, которая живет в каждом предмете Андрея Басанца, не имеет ничего общего с сарказмом, она изначально добрая и даже немного грустная.

Андрей Басанец является представителем городской культуры, а Сергей Горшков — деревенской, но конфликт двух культур здесь отсутствует.

Скорее, мы видим диалог и интерес одного явления к другому. Итогом этого диалога и является выставка «Заблуждение страстей».

Одной из главных тем в творчестве художников стал образ женщины, а также связанные с женщинами романтические сюжеты. Нельзя мужчинам-художникам обойти стороной любовь женщин к украшениям, модам, прическам.

А как не назвать корабль или яхту именем любимой женщины? И вот уже целая флотилия кораблей с прекрасными капитаншами оказывается перед зрителей.

В экспозиции представлены: живопись, деревянная скульптура — работы последних нескольких лет, а также работы, созданные авторами специально к выставке.

Выставка продлится до 24 марта.

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