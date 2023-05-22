Криминальная комедия «И снова здравствуйте!» выходит на ТНТ уже сегодня!

Сегодня, 22 мая, в 21:00 телеканал ТНТ начинает показ комедийного сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным и Денисом Власенко в главных ролях. История познакомит зрителей с бандитом, который превратился в неубиваемого супергероя и принялся творить добро. ТНТ покажет сразу два сезона хитового сериала онлайн-кинотеатра Иви.

«И снова здравствуйте!» – это история про «решалу» по имени Боря (Андрей Мерзликин), который мечтает переквалифицироваться из бандитов в кондитеры. Он делится планами с боссами, вскоре после чего получает пулю в затылок. Однако главный герой неожиданный воскресает и с помощью наивного студента-медика Артёма (Денис Власенко) то умирая, то снова оживая, пытается разобраться, кто и зачем его убил. Возвращаясь с того света, Борис все больше понимает, чего он на самом деле хочет от своей жизни.

«И снова здравствуйте!» – не только криминальная экшн-комедия, но и история о внезапной дружбе двух очень разных людей, у каждого из которых свои жизненные испытания. Однако вместе главным героям удаётся отважно противостоять странным обстоятельствам и крутым поворотам сюжета.

Денис Власенко, исполнитель главной роли:

– Мой персонаж Артем живет с мамой, поэтому, наверное, взрослый товарищ заменяет ему отца. По мере развития сюжета Артем повзрослеет, становится увереннее, мужественнее, у него проявляется характер. А еще, на мой взгляд, с юмористической точки зрения, он и сам превращается в того монстра, который не видит границ и иногда даже становится жестким. Но все равно это смотрится мило и обаятельно.

Телеканал покажет сразу два сезона хитового проекта.

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