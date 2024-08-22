Мечтали ли вы когда-нибудь сыграть в кино, чтобы все внимание зала было направлено на вас, а благодарные зрители внимали перипетиям сюжета и оценивали вашу актерскую игру?

Мечты остались мечтами, жизнь закрутила своей приземленностью и заботами. А от того, что мечты не сбылись, осталось чувство легкого разочарования в себе и сложившихся обстоятельствах. Неожиданно в новостной Telegram-ленте попадается на глаза объявление о кастинге актеров, и в нем нет требований о профессиональном образовании и опыте работы, а есть вполне реальный шанс сыграть в кинофильме. В этот момент оживают глубоко задвинутые мечты и желания, и с энтузиазмом ты собираешься на кастинг в надежде победить.

Выглядит как сюжет еще одного фильма? Однако это все правда.

В столице проходит беспрецедентный проект, инициированный Департаментом культуры города Москвы. Реализует этот амбициозный проект Москино. Называется он «От идеи до премьеры» и состоит из трех этапов.

Первым этапом отбирались идеи. «Хочу стать сценаристом» позволил 700 участникам конкурса предложить свои идеи для короткометражных фильмов. Жюри, которое оценивало эти идеи, состояло из очень известных и заслуженных творцов: Владимир Хотиненко, Александр Велединский, Михаил Фатахов, Дмитрий Якунин, Иван Поморин и Полина Ольденбург.

Следующий этап конкурса «Хочу стать актером» проходил в формате народного кастинга, на который пришли участники, не имеющие профессионального актерского образования. Через четыре локации (в кинотеатрах «Тула», «Спутник», «Факел» и на Киностудии им. М. Горького) прошло около 500 москвичей, по итогам конкурса отобрали 35 человек. На кастинге претенденты читали стихи и импровизировали, обыгрывали эпизоды любимых фильмов, спектаклей и книг.

В жюри были главный режиссер «Театра на Покровке» Михаил Милькис, актер театра и кино, обладатель премии «Золотая маска» Антон Ескин, режиссер-постановщик Николай Викторов, продюсер, четырежды лауреат премии «Золотой орел» Мария Ушакова и другие лидеры индустрии.

Заключительный этап проекта по созданию короткометражных фильмов «Съемки с командой профи» прошел по нескольким атмосферным локациям Москвы: на Патриарших прудах, у дворца спорта «Динамо», на улице Руставели и Огородном проезде. Завершением проекта станет премьера в кинотеатре «Художественный» 24 августа в рамках Ночи кино. Сама Ночь кино станет частью Московской международной недели кино (ММНК).

Три короткометражных фильма, посвященных городу и людям, в нем живущим. В фильмах режиссеры и актеры, объединенные идеей любви к городу и москвичам, постарались передать сложность и красоту человеческих отношений, любви к себе и к ближнему.

В наше время все происходит очень стремительно, огромные скорости жизни, краткое общение в мессенджерах, мы даже звоним уже, только если повод весомый. Иногда не хватает времени оглянуться вокруг себя и понять, что, может быть, кто-то из наших близких нуждается в нашем внимании.

Мегаполис с ежедневной рутиной, кажется, уже ничем не может нас удивить. Вот и сценка, в которой застрял в канализационном люке робот-доставщик, а с ним стоит и разговаривает дама, приятная во всех отношениях, в возрасте, вряд ли вызовет удивление у пробегающих мимо людей.

Эта картинка служит началом фильма «Яшка». Дама, которую зовут Валентина Николаевна, начинает общаться с роботом, на боку которого написано Яuza, и решает назвать его Яшка. С этого момента начинаются приключения Валентины Николаевны и робота, который никак не хочет оставить свою спутницу.

Как рассказала Светлана – участница команды создателей фильма: «Идея этого фильма появилась, когда я увидела в сети ролик, как робот доставщик застрял на каком то препятствии, а люди ему не только не помогли, а, наоборот, повредили и ограбили. А потом я увидела другой ролик, в котором курьер в униформе помогает роботу-доставщику, то есть своему прямому конкуренту, из-за которого он может лишиться работы, когда тот попал в ловушку сугроба. Мне захотелось подумать: что значит вот такая техника в нашей жизни? С этим существует много проблем, ведь такие роботы способны вытеснить обычных людей, например, с курьерской работы. Несмотря на то что многие жалуются на бездушие окружающих, отсутствие эмпатии, вдруг появляется техника, которая для нас становится одушевленным персонажем. Проявляется эта антропоморфность в том, что многие люди дают имена своим машинам, предметам домашней техники. Нам захотелось поразмышлять над тем, как человек может с роботами взаимодействовать и как робот может помочь развить какие-то человеческие качества в самих людях. Так появилась идея синопсиса, переродившаяся в сценарий. Фильм на самом деле будет очень добрым».

Мы не будем обсуждать сюжет фильма, ни к чему спойлеры. Мы поговорим об идее фильма, о человеческом внимании и доброте, о помощи ближнему. Может быть, для кого-то это слишком высокопарно звучит, но ведь именно в нашей стране волонтерство получило необыкновенно мощную поддержку у самых разных людей и социальных групп, объединило множество в попытке помочь слабым и тем, кто нуждается в утешении.

Фильм «Яшка» — о неравнодушии. В съемках принимали участие актеры разных возрастов.

Виталина Протасова и Святослав Мирошников, исполнители ролей молодых героев, в полном восторге от идеи картины, им нравится участвовать в фильме, где основной акцент делается на внимательное отношение людей друг к другу. Виталина — профессиональная актриса, а Святослав — инженер по образованию, но, объединенные участием в проекте, они с энтузиазмом говорят о том, как важно рассказать зрителям о непреходящих ценностях. Оба с удовольствием вспоминают, что никогда не отказывали в помощи как пожилым близким и соседям, так и совершенно незнакомым людям на улице, и считают, что современная молодежь совсем не так плоха, как принято сейчас думать. Внимательных и сердобольных друзей и приятелей у Виталины и Святослава много.

А еще ребятам очень понравилась идея проекта «От идеи до премьеры». Обоим запомнилось участие в кастинге, в котором, несмотря на высокую конкуренцию, участники поддерживали друг друга. Об особенной атмосфере на кастинге рассказал и режиссер фильма Александр Коваленко. На него произвело сильное впечатление, что участники кастинга не только подбадривали друг друга, но и объединялись в небольшие группы, обсуждая собственные идеи, которые у них родились.

Нина Славнова, исполнительница роли Валентины Николаевны, — непрофессиональная актриса, увлекающаяся кино. Будучи совсем взрослой, она с удовольствием вспоминает, как начинала когда-то сниматься в массовках и легко проходила немногочисленные по количеству участников кастинги. Сейчас конкуренция возросла, но удовольствие от съемок и общения с окружающими помогает ей преодолевать трудности со здоровьем и бороться со скукой.

На вопрос, что помогает преодолевать профессиональные трудности актерской профессии, Нина рассказала, как она работала воспитателем в детском саду и во Дворце пионеров: «Дети очень сильно вовлекают в творческий процесс, я исполняла множество ролей на разных праздниках, да и в детстве увлекалась самодеятельностью, танцевала, пела, занималась в драмкружке. Я очень эмоциональна, могу заплакать или засмеяться, если это нужно по сценарию».

Нине Славновой очень близка идея фильма, актриса считает, что о родителях нужно заботиться, пока они рядом и живы, и стараться не забывать. А вот от присутствия робота на съемочной площадке сначала была не в восторге, а потом его поцеловала и назвала «лапушкой». Когда я спросила ее, как она относится к бытовой технике в своем окружении, Нина задумалась и поведала, что ценит стиральную машину и пылесос, а остальное ее не вдохновляет.

Режиссера фильма Александра Коваленко пригласил на проект один из продюсеров. Александр считает, что сам проект имеет огромный потенциал: «Проект крутой, начинание очень правильное. Та энергия, которая скапливалась во время кастингов в холлах кинотеатров, она огромна. Люди обменивались впечатлениями — известные, неизвестные, те, кто пришел на кастинг. Очень много разбивались по группам, по командам, что-то соображали, слышалось “вот у меня есть сюжет, давай попробуем”. Творчество очень сильно заводит людей, и мне это очень понравилось. Проект дает возможность людям не из профессии ощутить, что такое процесс создания кино, изнутри».

Идея взаимодействия робота и человека Александра заинтересовала: «Я не разработчик, это все от меня далеко, но сама идея, что пожилой человек разговаривает с роботом как с человеком… да, мы понимаем, что роботом управляет оператор, тем самым показывая, что все в руках человека, но вот это сочетание пожилого человека и умного робота получилось очень живым, робот очеловечился. Это забавно».

А еще я поговорила со всеми участниками съемок про короткометражку как вид киноискусства. В эпоху коротких постов и видео, расцвета TikTok и иже с ним короткометражное кино может пережить свой ренессанс, оставаясь при этом киноискусством. Александр Коваленко считает, что для проекта «От идеи до премьеры» короткометражное кино — идеальная форма воплощения идей, позволяющая совместить работу профессиональной команды и актеров из народа, без актерского образования.

И еще немного о роботе. Робот Яшка — это плод работы команды отечественных разработчиков из СМП Роботикс, создающих мобильных роботов. Где их только не используют: доставка, охрана, мониторинг работы промышленного оборудования. Мы совершенно не заметили, что роботы рядом с нами и среди нас уже давно. Тот же производитель Яuza, которого обозвали Яшкой, работает с 2019 года.

Проект «От идеи до премьеры» подарил многим людям незабываемые впечатления от творческой работы, позволил поверить, что творческий потенциал инженера или продавца может быть востребован и реализован с помощью города, в котором мы живем и который любим.