Ретроспектива фильмов «Сергей Соловьев. Избранное» пройдёт в кинотеатре «Художественный»

С 11 по 30 апреля в кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов Сергея Соловьева. Шесть картин будут демонстрироваться с кинопленки. А специальным гостем показа фильма «Спасатель» 30 апреля станет Татьяна Друбич.

В рамках ретроспективы будут представлены семь кинокартин: «Асса» (1987), «Чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991) — трилогия, ставшая своего рода энциклопедией молодежной жизни на сломе эпох; лиричная мелодрама «Сто дней после детства» (1975) о первой любви, принесшая Соловьеву Серебряного медведя Берлинале за режиссуру; «Чужая Белая и Рябой» (1986) — драма, удостоенная Специального приза жюри на Венецианском кинофестивале; драма о жизни эмигрантов в Латинской Америке во время второй мировой войны «Избранные» (1982) и мелодрама «Спасатель» (1980) о роли искусства в жизни человека, обладатель специального диплома жюри на Венецианском кинофестивале в 1980 году.

Кинематографическое наследие Сергея Соловьева полностью не оцифровано, поэтому шесть картин покажут с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России.

«Сергей Соловьев был главным и неисправимым романтиком советского кино. Его героями никогда не были супермены, мачо, да и попросту зрелые (в разных значениях этого слова) люди. Впрочем, его юные персонажи часто оказывались способны на сильные поступки – как в «Спасателе», «Ассе» или "Чёрной розе - эмблеме печали, красной розе – эмблеме любви". В нашей ретроспективе мы фокусируемся на лучших фильмах режиссера, снятых им в советский и постсоветский период, когда при помощи постмодернистской эклектики ему удалось адекватно запечатлеть дух времени перемен», – рассказывает Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный».

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