Кристина Трубинова назвала Юрия Григоровича символом художественного совершенства

Глава Бахрушинского театрального музея выразила соболезнования в связи с уходом великого русского артиста:

«От лица всего коллектива Бахрушинского театрального музея выражаю глубокие искренние соболезнования родным И близким Юрия Николаевича Григоровича. С его уходом завершилась целая эпоха русского и мирового балета. Блистательный артист, великий хореограф, выдающийся педагог и человек исключительного масштаба — Юрий Николаевич стал символом художественного совершенства и безграничного служения искусству. Его имя еще при жизни было вписано в историю, а его наследие навсегда останется частью мировой культуры.

Он сформировал вектор развития балетного искусства на десятилетия вперед, вырастил поколения артистов, которые и сегодня украшают сцены ведущих театров страны и мира. Он подтвердил, что русская балетная школа — это мировое достояние, закрепив за нами законное право говорить, что в балете мы были, остаемся и будем всегда первыми.

Для Бахрушинского музея Юрий Николаевич был не только великим мастером, но и добрым, надежным другом. Мы гордимся совместными проектами, бережно храним богатую коллекцию, связанную с его именем, и будем продолжать эту работу с особой заботой и уважением»/