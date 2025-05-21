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Центру современных биотехнологий на ВДНХ исполнилось три года

editor
By editor
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центр биотехнологий вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

21 мая на ВДНХ отмечают три года с момента открытия Центра современных биотехнологий — Музея БИОТЕХ и Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева в павильонах № 30 и № 31. Обе экспозиции разместились в стенах отреставрированных объектов культурного наследия федерального значения.

Павильон № 30 «Микробиологическая промышленность» построили в 1939 году. Изначально он был посвящен масличным культурам, о чем напоминает сохранившийся деревянный резной фронтон с изображениями цветов масличных растений, в том числе подсолнечника. В 1954 году в павильоне разместили экспозицию «Хлопок». В середине 1960-х годов павильон был вновь перепрофилирован и получил свое нынешнее наименование. Экспозиция рассказывала об изучении и широком использовании микроорганизмов в народном хозяйстве и здравоохранении.

В 2019–2022 годах была проведена комплексная реставрация исторического здания. Был восстановлен и фонтан рядом с павильоном, который не работал более 40 лет и почти полностью разрушился. При реставрации специалисты проложили новые инженерные коммуникации и заменили фонтанное оборудование.

В отреставрированном павильоне № 30 «Микробиологическая промышленность» теперь располагается Центр современных биотехнологий — Музей БИОТЕХ. Экспозиция музея — наглядный рассказ о биотехнологиях и их практическом применении в повседневной жизни. Здесь можно познакомиться с историей развития отечественной микробиологической промышленности, с современными биотехнологиями, которые используются в пищевой промышленности, медицине, сельском хозяйстве, переработке отходов и других не менее значимых для человечества отраслях. Посетители могут узнать о создании вакцин, генетике, сити-фермах, биореакторах, а также о других инновационных и ставших привычными технологиях. Для них регулярно проводятся семинары, мастер-классы, лекции, конференции и другие образовательные мероприятия. С момента открытия музей посетили более 62 тысяч человек.

Павильон № 31 «Геология», построенный в 1954 году, до 1956 года назывался «Лен, конопля и другие лубяные культуры». В 1956–1957 годах его название звучало как «Лубяная и шерстяная промышленность», в 1958 году — «Льняная и шерстяная промышленность» и только с 1959 года — «Геология». Автор павильона — один из самых разносторонних советских архитекторов Леонид Павлов. Он же спроектировал несколько станций московского метро и Мемориальный музей Ленина в Горках.

В 2017 году во время реставрационных работ в павильоне были обнаружены архивные кинопленки 1950–1980-х годов, повествующие о достижениях советской науки, техники и сельского хозяйства. В свое время эти киноленты использовали в качестве подспорья местные гиды: после завершения экскурсии они включали гостям тематические фильмы в небольших кинозалах, которые были открыты во многих павильонах ВДНХ.

Три года назад в отреставрированном павильоне был открыт Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева. В мае 2022 года здесь открылась постоянно действующая выставка «12 признаков живого», создание которой было приурочено к 100-летию со дня основания Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Экспозиция музея рассказывает о том, что такое жизнь с научной точки зрения. В рамках выставки представлено 12 разделов, которые соответствуют 12 основным признакам живого существа: единство химического состава, многообразие жизни, обмен веществ и энергии, движение, размножение и другие. Здесь можно увидеть произведения современного искусства, выполненные специально для выставки. С момента открытия музея его посетили более 133 тысяч человек.

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