РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка, посвященная 120-летию писателя Михаила Шолохова открылась в Музее Победы

Выставка, посвященная 120-летию писателя Михаила Шолохова открылась в Музее Победы

editor
By editor
59
михаил шолохов
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы открылась выставка «Он сражался за Родину». Временная экспозиция посвящена творчеству советского писателя Михаила Александровича Шолохова в годы Великой Отечественной войны и приурочена к его 120-летию. Выставочный проект подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова «Тихий Дон».

В выставку вошли более 50 экспонатов из фондов музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон», среди которых – военная форма и снаряжение писателя, награды, личные документы и фронтовые заметки, рукописные страницы романа «Они сражались за Родину», письма. Особое место в экспозиции займут материалы о Шолохове – корреспонденте «Правды» и «Красной звезды», его поездках на фронт, встречах с солдатами и офицерами. Посетители смогут ознакомиться с заметками в фронтовом блокноте автора.

Одним из ключевых экспонатов выставки стала книга «Они сражались за Родину», пробитая осколком немецкой мины и найденная в вещмешке погибшего солдата. Она рассказывает историю мужества и самоотверженности. В витрине покажут письмо писателю от бойцов и офицеров, в котором они делятся своими впечатлениями о романе, пишут слова благодарности, и статью «Книга, зовущая в бой! Гвардейцы о романе Михаила Шолохова «Они сражались за Родину»» из газеты «Красный стрелок» 1944 года.

Выставка также осветит послевоенную деятельность писателя, его борьбу за мир и справедливость, отраженную в статьях и очерках, обличающих фашизм и призывающих к гуманизму. В экспозиции представлена награда – Международная премия мира в области культуры, присужденная Шолохову Президиумом Всемирного Совета Мира в мае 1975 года за выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы между народами.

Предыдущая статья
Что влияет на цену iPad при продаже?
Следующая статья
Предметы чеховской эпохи – в подарок к Международному дню музеев

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru