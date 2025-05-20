Выставка, посвященная 120-летию писателя Михаила Шолохова открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась выставка «Он сражался за Родину». Временная экспозиция посвящена творчеству советского писателя Михаила Александровича Шолохова в годы Великой Отечественной войны и приурочена к его 120-летию. Выставочный проект подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова «Тихий Дон».

В выставку вошли более 50 экспонатов из фондов музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон», среди которых – военная форма и снаряжение писателя, награды, личные документы и фронтовые заметки, рукописные страницы романа «Они сражались за Родину», письма. Особое место в экспозиции займут материалы о Шолохове – корреспонденте «Правды» и «Красной звезды», его поездках на фронт, встречах с солдатами и офицерами. Посетители смогут ознакомиться с заметками в фронтовом блокноте автора.

Одним из ключевых экспонатов выставки стала книга «Они сражались за Родину», пробитая осколком немецкой мины и найденная в вещмешке погибшего солдата. Она рассказывает историю мужества и самоотверженности. В витрине покажут письмо писателю от бойцов и офицеров, в котором они делятся своими впечатлениями о романе, пишут слова благодарности, и статью «Книга, зовущая в бой! Гвардейцы о романе Михаила Шолохова «Они сражались за Родину»» из газеты «Красный стрелок» 1944 года.

Выставка также осветит послевоенную деятельность писателя, его борьбу за мир и справедливость, отраженную в статьях и очерках, обличающих фашизм и призывающих к гуманизму. В экспозиции представлена награда – Международная премия мира в области культуры, присужденная Шолохову Президиумом Всемирного Совета Мира в мае 1975 года за выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы между народами.