«Крошка Енот» забрал все главные призы на Фестивале «Рыжее Настроение»

В Москве завершился 9-й Международный фестиваль кукольных спектаклей малой формы «Рыжее Настроение». За годы проведения фестиваля «Рыжий Театр» (место проведения фестиваля) посетили коллективы со всех уголков мира. В разные годы участниками смотра становились театры из Финляндии, Португалии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Словении, Турции, Греции, Армении, Белоруссии, дважды прилетал театр из Индонезии.

Бессменным директором фестиваля, отборщиком программы и организатором всей фестивальной жизни является Художественный руководитель «Рыжего Театра» Роман Светлов. Фестиваль проходит при поддержке Аппарата совета депутатов Косино-Ухтомского муниципального округа Москвы.

Уже второй год подряд фестиваль делает акцент на большие российские академические театры. В этом году в конкурсной программе приняли участие театры из Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Владимира, Смоленска и Москвы.

Главным триумфатором фестиваля стал Республиканский кукольный театр из Йошкар-Олы со спектаклем «Крошка Енот» получив два главных приза: Лучший спектакль и Приз зрительских симпатий. Мнения экспертного жюри (студенты актёрской школы «Рыжего Театра») и выбор юных зрителей совпали единогласно. Спектакль поразил лёгкостью исполнения, юмором и национальным колоритом. Особенно яркой была работа Народной актрисы Республики Марий Эл Эльвиры Лисицыной.

Акинин Павел получил приз За лучшую режиссуру к спектаклю «Мальчик с пальчик», Смоленский академический театр кукол. Таинственность и образность визуального решения сочетались с ярким ритмичным рисунком и точностью режиссёрской формы.

Приз за Лучшую актёрскую работу получил спектакль из Нижнего Новгорода «Волшебный листочек». История доброго зайчика ставшего храбрецом ради спасения своей мамы-зайчихи. Ведущая актриса академического театра кукол Наталья Шкуро и Заслуженный актёр России Евгений Храмов поразили зрителей разнообразием голосовых характеров и смелостью исполнения.

Приз за Лучшее художественное оформление, уже второй год подряд, получил Владимирский областной театр кукол, в этот раз за спектакль «Репка-Суздаль». Старинные домики чудесного Суздаля, его пряники, огурчики и репка стали основой визуального образа спектакля. Художник-постановщик Ирина Астина.

В номинации Лучшая работа мастера кукол (за лучшие куклы фестиваля) победила талантливый художник из подмосковного Одинцово Мария Шевченко. Её куклы к спектаклю «Приключения Буратино», «Рыжий Театр», город Москва, поразили всех деток свой яркостью, точностью проработанных лиц и многоцветным итальянским стилем в костюмах.

Фестиваль выражает особую благодарность Главе Косино-Ухтомского муниципального округа Москвы Чернышёву Руслану Михайловичу за многолетнюю поддержку театрального смотра. Каждый год фестиваль «Рыжее Настроение» пользуется большим интересом у любителей театра не только Восточного округа, но и всей большой Москвы.