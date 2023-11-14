«The Beggar’s’ opera» (Опера нищих): режиссёр Габбилен Галычев представляет новый театральный эксперимент

«The Beggar's’ opera» (Опера нищих) – это аудиовизуальный перформанс, шоу, в рамках которого классический оперный жанр будет деконструирован и постмодернистки переосмыслен. Сюжеты и образы классических постановок синтетически соединятся вместе, как если бы нейронная сеть сгенерировала от литературной до визуальной составляющей абсолютно новую постановку. В наше время опера считается элитарным жанром, и проект намеренно создаёт оппозицию элитарного и массового, специально выбрав местом проведения самый известный ночной техно клуб Москвы.

В эпоху развития массовой культуры с возможностью безлимитного тиражирования многие жанры классического искусства стали лишь знаками элитарности. Опера и балет, такие долгие и непонятные… они совсем потеряли какой-либо смысл и целесообразность в глазах современного зрителя. Кроме ценителей и театралов никто уже толком и не знаком с классическими оперными сюжетами и композициями. Никому не интересны подобные постановки в качестве связного нарратива, поскольку он довольно примитивен и условен по меркам современной драматургии и чем-то напоминает сюжеты детских театральных представлений на Новый год. Большинство же зрителей в лучшем случае приходят в оперу, как в музей, ради помпезных и дорогих ярких костюмов, ну и конечно послушать самые известные и популярные композиции и арии – всех интересуют только хиты (впрочем, как и в обычной, эстрадной музыке). Кроме того, для большинства зрителей. оперы исполняются на иностранных языках (итальянском, французском и в редких случаях – немецком), что вдвойне затрудняет понимание. Также, в отличие, например, от драматического театра в оперном жанре очень важна фигура исполнителя-певца. Точнее, он просто является более “штучным товаром”, нежели обычный артист, поэтому редкий зритель может попасть на признанный состав, а значит есть большая вероятность услышать музыку в фальшивом, некачественном исполнении, что также может испортить впечатление от постановки…

Авторы проекта предлагают отбросить «лишнее» и отрефлексировать то, как сегодня должен выглядеть оперный жанр, чтобы стать интересным действительно каждому. Основным приемом постановки станет использование фонограммы, обычно характерное для эстрадных музыкальных шоу. Зачем идти в «дорогущую» оперу, если там вам никто не гарантирует качество и чистоту исполнения?) Приём «фанеры» рождает аудиальный симулякр, в котором, с одной стороны, фигура исполнителя абсолютно не важна, но с другой, именно наличие на сцене живых «исполнителей» создаёт весь смысл и концепцию работы. Ведь человеку крайне важно то самое «здесь и сейчас», пускай даже ненастоящее. Специально для проекта выбраны самые известные, эпичные и популярные оперные хиты из совершенно разных произведений.

В спектакле звучат композиции из «Севильского цирюльника», «Кармен», «Свадьбы Фигаро», «Травиаты», «Волшебной флейты», «Риголетто» и др.

Арии исполненные «под фанеру», типичные сюжеты, общие временные герои и образы (в том числе и современные) будут намеренно перемешаны таким образом, что в результате родится абсолютно новое синтетическое художественное произведение на грани оперы и шоу, возможно никак не соотносящееся c изначальным материалом (как это часто бывает и в современном театре вообще), полуфабрикат по сути – Оперу для нищих 🙂

Габбилен Галычев – театральный режиссёр и медиа-художник. В своем творчестве совмещает театр, перформанс и практики Современного искусства. Участник многочисленных выставок и фестивалей. Автор театральных проектов в Москве и Санкт-Петербурге, участник международных и российских театральных резиденций и лабораторий.

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*Все композиции звучат на иностранных языках.