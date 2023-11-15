«Папаша в бегах»: комедия участников «Тавриды» на больших экранах

Российская комедия «Папаша в бегах» – это история о непутевом вахтовике Толе и беспризорнике Коле — дебютный полный метр съемочной группы из Тюмени. Среди авторов фильма — участники и резиденты арт-кластера «Таврида», а главные роли исполнили Михаил Тройник, Анна Уколова и Ирина Горбачёва.

По сюжету вахтовик Толя пытается уйти от ответственности за беременную жену, поэтому сбегает на вахту, но роковая встреча с беспризорником Колей рушит его план. Череда неверных решений и немного хитрости юнца приводят к тому, что герой становится «похитителем детей» и попадает в розыск. Так начинается невероятное путешествие в городок Когалым, которое изменит жизни Толи и Коли навсегда.

Над созданием киноленты работали участники и резиденты арт-кластера «Таврида» — команда тюменского продакшена baza media: режиссер фильма Алексей Южаков, продюсеры Маргарита Посадских, Андрей Зубов, Анна Румянцева, а также эксперты «Тавриды» — продюсеры Андрей Гуркин и Владимир Пермяков. Как отмечает команда, их первые шаги в сторону полнометражного кино были сделаны именно на «Тавриде».

«Когда мы учились, 5-7 лет назад, то использовали любую возможность набраться опыта. Тогда ребятам из регионов было легче попасть в Крым на образовательные события на 2 недели, чем поступить в заведение на несколько лет. Но эти две недели так заряжали и вдохновляли, что на этой тяге вполне можно было снять пару фильмов, — говорит продюсер Маргарита Посадских. — Идея фильма принадлежит Лене Анисимовой, с которой наша команда познакомилась на Всероссийском питчинге дебютанотов в Екатеринбурге в 2018 году. Правда, тогда это была сибирская драма о вахтовике и беспризорнике. А мы все-таки команда, которая любит и хочет работать с развлекательной формой. Поэтому автор сценария и режиссер Леша Южаков вложил очень много сил и любви в сценарий и сделал его комедийным. Сейчас премьера — это одновременно и начало, и конец. Конец большого пути. Пути, пройденного группой фильма и командой, которая так много сделала, чтобы вообще быть способной снять кино. И начало. Потому что это первые дни проката нашего фильма, который снят с любовью и вдохновением и, я надеюсь, найдет поддержку зрителя».

В основу фильма лег короткий метр «Поезд на север», снятый в рамках конкурса «Гранат» в 2019 году. История получила поддержку Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Тюменской области. «Папаша в бегах» — это настоящая российская комедия, которая на примере Тюменской области доказывает, что снимать качественное кино можно в регионах. Сама съемочная группа на 72% состоит из тюменских специалистов, а в съемках было задействовано более 400 человек — жителей тюменской области.