Ксения Кнорре и Сергей Главатских выступят в Консерватории

18 января в Малом зале консерватории прозвучит музыка для двух фортепиано. В дуэте выступят пианисты Ксения Кнорре и Сергей Главатских. Их ансамблевый тандем возник благодаря объединяющей силе выдающегося педагога, профессора Московской консерватории Веры Горностаевой (1929–2015), воспитавшей целую плеяду талантливых музыкантов.

В рамках абонемента «Эстафета Веры» ее прославленные воспитанники демонстрируют свое искусство в память об Учителе. Концерт 18 января — особенный. Ведь Ксения Кнорре — дочь Веры Горностаевой — является продолжательницей музыкальной династии. Великолепная пианистка, она также ведет класс специального фортепиано и ведет насыщенную концертную деятельность.

Сергей Главатских после окончания Московской консерватории начинал свой педагогический путь как ассистент Веры Горностаевой и мог наблюдать творческую лабораторию этого Мастера, и сейчас передает этот опыт своим студентам. Сергей Главатских много выступает и в ансамблях с известными инструменталистами, такими как скрипач Александр Тростянский, виолончелист Александр Рудин, пианист Михаил Лидский. Участник «Нового трио».

Выбранная программа – изысканна и демократична. Любителей классики обрадует встреча с сочинениями Моцарта и Шуберта, поклонникам современного искусства адресован постмодернистский опус «В сторону лебедя» Десятникова и его же транскрипция для двух фортепиано музыки балета «Игра в карты» Стравинского.

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