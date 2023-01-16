MusicAeterna представит в Москве аутентичную интерпретацию Баха и Моцарта

В первой программе нового года musicAeterna обращается к исторически информированному исполнительству под управлением мастера старинной музыки Дмитрия Синьковского. Оркестр и хор исполнят сочинения Карла Филиппа Эмануэля Баха и Вольфганга Амадея Моцарта.

Коцнерт состоится 2 февраля в Большом зале московской Консерватории (Большая Никитская, д. 13).

MusicAeterna и Теодор Курентзис внедряют элементы исторически информированного исполнительства в интерпретации не только старинной, но и классической и даже современной музыки. Подход к аутентизму не как к «исторической реконструкции», а как к процессу, который соединяет исторически достоверное прочтение музыкальных текстов с живой современностью, привлек внимание к musicAeterna во всем мире. Свои интерпретации оркестр и хор представляли на самых престижных площадках, таких как Зальцбургский фестиваль, Венский Концертхаус, Берлинская, Эльбская, Мюнхенская и Парижская филармонии, Фестшпильхаус Баден-Бадена. MusicAeterna вновь обращается к аутентизму в своей первой программе 2023 года, состоящей из духовной музыки Карла Филиппа Эмануэля Баха и Вольфганга Амадея Моцарта (12+). Музыканты будут играть на инструментах той эпохи, когда эта музыка была написана.

Ольга Комок, музыковед:

— Оркестр будет играть в строе 430 Гц, более низком, чем принято в современной традиции. Но дело не только в строе. Жильные струны дадут богатый обертонами, светлый, легкий и «приемистый» звук. Натуральные трубы, барочные флейты и гобои прозвучат мягче и глубже современных инструментов, с особым «вокальным» подтоном.

Пышный девятичастный Магнификат Карла Филиппа Эмануэля Баха служит своего рода мостом между наследием высокого барокко и наступающей эпохой классицизма. Композитор «выясняет отношения» с Магнификатом своего прославленного отца и новым временем. Коронационная месса — одна из самых известных среди семнадцати месс Вольфганга Амадея Моцарта. Это сравнительно короткое произведение звучало во время императорских и королевских коронаций, а также на службах благодарения, для него характерно нетипичное для месс симфоническое мышление и четкое разделение сольных и хоровых голосов. Полный ординарий мессы изложен сжато и передан особенно плотными, яркими красками. Мотет Exsultate, jubilate («Радуйтесь, ликуйте») для сольного голоса и оркестра Моцарт писал для кастрата Венанцио Рауццини, который в 1773 году пел в его же опере «Луций Сулла». Сложнейшая вокальная партия воплощает призыв к «сладостным песням, которым должны ответить Небеса, и религиозное упоение в финальной Alleluia.

Виталий Полонский, главный хормейстер musicAeterna: — Сейчас сложно сказать определенно, как на самом деле звучала музыка в то время. Но исследуя дошедшие до нас трактаты, изучая звучание сохранившихся старинных инструментов, анализируя партитуры и акустические особенности тех залов, где эта музыка исполнялась, мы понимаем, какие представления о красоте были в тот период, и стараемся им следовать. Это влечет за собой особую фразировку, более деликатную динамику, иную манеру исполнения. Даже количественный состав отличается — в старину не исполняли музыку такими большими коллективами, как в более поздние эпохи. У нас довольно большой опыт в области исторически информированного исполнительства, ведь нам довелось поработать с лучшими музыкантами — это Венсан Дюместр, Масааки Судзуки, Рене Якобс. Сейчас наши пути пересеклись с российским музыкантом, который глубоко и серьезно занимается старинной музыкой — Дмитрием Синьковским. С большим интересом ждем нашей творческой встречи.

Управлять оркестром и хором musicAeterna будет дирижер Дмитрий Синьковский. Историческим исполнительством он начал заниматься под руководством Марии Леонхардт, в дальнейшем участвовал в мастер-классах Томаса Цетмайра, Сигизвальда Кёйкена, Рио Терракадо, Роджера Норрингтона, Андреаса Штайера и других знаменитых музыкантов. Выступал с известными коллективами, среди которых Il Giardino Armonico, Accademia Bizantina, Musica Antiqua Roma, Il Rossignolo, La Risonanza (Италия), Барочный оркестр Бремена, Барочный оркестр Хельсинки, Национальный оркестр Испании и многие другие.

Оркестр и хор musicAeterna основаны в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом. В коллективе заняты музыканты из 12 стран и 20 городов России. В репертуаре musicAeterna — знаменитые шедевры старинной музыки, знаковые сочинения XIX–XX веков и экспериментальные работы современных композиторов. Оркестр и хор регулярно участвуют в престижных международных фестивалях и выступают на лучших концертных площадках России и мира. С осени 2019 года musicAeterna работает в статусе независимого коллектива. Творческая резиденция musicAeterna находится в Доме Радио в Санкт-Петербурге, где при поддержке банка ВТБ создан междисциплинарный культурный центр, объединяющий творческие и просветительские программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, которые охватывают различные области современного искусства.

Проекты musicAeterna реализуются при поддержке генерального партнера — банка ВТБ, компаний «Газпром» и «Норникель».

Билеты на сайте musicAeterna по предложенной ссылке.

Фото – Никита ЧУНТУМОВ

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