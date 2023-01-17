ЦТИ «Фабрика» открывает персональную выставку Катарины Лав «Шарнирный человек»

17 января в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется персональная выставка Катарины Лав «Шарнирный человек». Проект рассказывает о персонаже, живущего в Морозовском городке в Твери. Он подвержен цикличным привычкам и состоянию фрустрации, душа персонажа рефлексирует с состоянием места. Объект художницы является автобиографичным.

На выставке будет представлен: видеоарт, инсталляция, напольное/временное/песочное полотно, скульптура, фото-документация, а также опросы жителей Морозовского городка.

Автор показывает художественное высказывание о единообразии жизни, малодушии, зависимости от ритуальных поведенческих действий, как способе психологической безопасности персонажа. В работе художница рассматривает фрустрационную среду, которая является способом защиты от мира для персонажа.

Шрамы шарнирного человека символизируют то, что его душа и тело попало в жизненную и психологическую мясорубку. Иногда в человеке проскальзывает стихийный романтизм даже в условиях трагикомической пустоты, эмоционального истощения. Надежду даёт красота, которую шарнирный человек будет способен созерцать. Важно стремление узреть эстетику в том, что окружает, почувствовать внутреннее желание найти выход, сделать выбор в сторону портала из фрустрации. Как символ выхода — это переход из тьмы в свет.

В фокусе внимания — поведение героя, которое выражено в привычках поведения распространенной российской повседневности. Фрустратором является окружающая среда и среда его внутреннего мира, которые схожи между собой, они и диктуют выбор цикличности каждый день. Персонаж и место — это не случайный выбор художника, они тесно связаны и родственны между собой.

То, что должно стать историей, осталось всё ещё микромиром, в котором определённый тип людей продолжают жить, не справляясь с фрустрацией, как персонаж. Попытка интегрировать персонажа в Морозовские казармы — это возможность рассмотреть сходство атмосферы самих зданий и состояний шарнирного человека.

Катарина Лав — художник, представитель Тверского пост андеграунда. Проживает и создаёт в среде антиутопии. Основной медиум — временные, напольные, песочные полотна. Работа с песком имеет корни от перформативной практики создания анимации сыпучими материалами, которой художница занимается более пяти лет. Тема искусства — изучение человеческой сущности, души и её поисков, пороков, опытов, ошибок в условиях антиутопии, методом постижения себя, общества. Художник выбрала человеческую душу центром своего искусства. В последствии работы воплощают себя как аллегории, метафоры, концептуальный гротеск, некие послания.

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