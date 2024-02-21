Кто старое помянет: начались съёмки мелодрамы «Седьмое небо»

«Амедиа Продакшн» начинает съемки многосерийной картины Руслана Бальтцера «Седьмое небо». Драматичную историю о возвращении памяти и крахе прежней жизни сыграют талантливые дебютанты и уже полюбившиеся телезрителям актёры.

«Седьмое небо» – четырёхсерийная мелодрама Руслана Бальтцера по сценарию Романа Непомнящего. Счастливая семейная пара главных героев Сергея и Полины сталкивается с непониманием и взаимными обидами после четырнадцати лет брака. Сергей ежедневно задерживается на работе, Полина устала от вечной роли домохозяйки. После похода к психологу они решаются на необычный эксперимент – провести две недели без обручальных колец. Падение Сергея на горнолыжном склоне меняет планы, и теперь Полина должна вернуть мужу память, не разрушив их семейное счастье.

Руслан Бальтцер, стоящий у руля проекта, дебютировал в индустрии в начале нулевых с задорными молодёжными комедиями «Даже не думай!» и «Даже не думай 2: Тень независимости». В фильмографии Бальтцера также комедийный боевик «Ненасытные» и криминальная комедия «Джигалоу».

Автор сценария «Седьмого неба» Роман Непомнящий – опытный сценарист, работавший над сюжетами сериалов «Проект «Анна Николаевна»», «Разрешите обратиться», «Последний министр» и фильмов «Выкрутасы», «Ёлки», «Джунгли».

«Задача минимум – снять фильм не хуже сценария. Я был приятно удивлён материалом, очень здорово прописаны образы и диалоги. Сейчас мне созвучны мелодрамы. Тема любви, отсутствие насилия и пошлости сильно подогревают интерес к истории, за что я благодарю “Dомашний” и желаю ему и в дальнейшем оставаться самым человечным каналом страны», – говорит режиссер Руслан Бальтцер.

Актёрский состав порадует как новыми, так и узнаваемыми лицами. Главных героев сыграют актриса Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Татьяна Маляревская («Бумеранг добра», «Своя чужая жизнь», «Когда она приходит») и выпускник Школы драмы Германа Сидакова Дмитрий Кулаченко. В роли юной Лизы, дочери Полины и Сергея, выступит Александра Щичко («Тётя Марта», «Дама с собачкой»). Марк Тюриков («Училка», «Романовы. Последнее слово») воплотит на экране образ Дениса, друга семьи. Его супругу Веру сыграет Анастасия Чепелюк («Кухня», «Жизнь по вызову», «Грымза», «Отпуск в сосновом лесу»).