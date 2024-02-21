Мистическое исчезновение «Мистической недосказанности» Евгении Васильевой

Но версия о том, что рукописи не горят – подтвердилась

Недолго на электронной версии журнала Forbes просуществовал текст публикации о творчестве российского художника Евгении Васильевой (EVA). Но в нашем распоряжении есть полная версия этой статьи .

Выпуск журнала Forbes «Итоги 2023» порадовал своих читателей самыми разнообразными материалами, подводящими черту под ушедшим годом. Среди них и публикация «Мистическая недосказанность, или Тайна нонреализма» о творчестве Евгении Васильевой, также известной в мире современного арта под псевдонимом EVA. Автор отметил, что в 2023 году в Москве прошел VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства «ARTLIFE FEST 2023», на котором EVA впервые представила серию визуальных работ «Невидимка». Многое из экспозиции можно увидеть и в рамках проекта «Стена», показанного в галерее EVA на Спиридоновке.

Васильева - почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России и кавалер ордена Почета РФ. Она не только пишет картины, но и занимается научно-исследовательской деятельностью, являясь автором монографий, посвященных современному искусству. Евгения изобрела свой стиль творчества — нонреализм, в котором она старается отобразить свое видение современной философии постмодерна.

Интернет тем удобен, что предоставляет доступ буквально ко всему до чего додумалась человеческая природа. В электронной версии журнала была опубликована статья о творчестве Васильевой «Мистическая недосказанность, или Тайна нонреализма». Однако, спустя некоторое время ссылка оказалась неработающей — материал был удален с портала. Вполне возможно, что это связано как-то и с мистикой, а на исчезновение публикации повлияла отображенная в ней мистическая составляющая работ Васильевой.

Как бы там ни было, а на сайте статью не прочитать. Она осталась лишь в бумажной версии журнала Forbes, который доступен далеко не всем. Но, как говаривал в нетленном произведении Воланд: «Рукописи не горят». Что произошло и с этой статьей. В нашем распоряжении оказался оригинальный текст материала, с которым мы и предлагаем вам ознакомиться:

«Мистическая недосказанность, или Тайна нонреализма»

В Москве завершился VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST 2023, где впервые была представлена серия визуальных работ Евгении Васильевой «Невидимка». Картины удивляют внутренним противоречием, настигающим зрителя с первых секунд, ведь «Невидимка» оказывается вполне себе зримой. В этом проглядывается постмодернистская линза художника.

Евгения Васильева в своем творчестве обращается не только к сложным интеллектуальным концепциям, но и к известным сюжетам, например к сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На ней основан проект «Стена», прошедший в галерее EVA на улице Спиридоновка. В инсталляции «Денежное дерево» работа с источником ведется сразу в двух плоскостях. Название произведения отсылает к дереву из сказки, оно первое, что мы можем заметить, но, если задержаться у него подольше, обнаружится, что пакеты с деревянной стружкой украшают логотипы только итальянских брендов. Это указывает на еще один источник, им пользовался и сам Толстой, — сказку о Пиноккио. Самой масштабной работой в проекте «Стена» является инсталляция «Тайна золотого ключика».

Работы Евгении Васильевой имеют сущностное и идеологическое сходство с произведениями художника начала ХХ века — Марией Васильевой. Ее полотна восходят к кубистической традиции русского авангарда.

Художественные проекты Евгении говорят на актуальном языке, во многих работах можно увидеть гиперпространства, новую фото- и видеореальность. Диалог Евгении и Марии Васильевых интересно наблюдать из-за родственности приемов и художественных стратегий, что позволяет достичь нового понимания преодоления обыденности и обращения к вневременному как основе бытия. Внутреннее онтологическое сходство работ и сходство фамилий подталкивает к предположению: может, «родственны» эти стратегии не только в переносном смысле, но и в прямом.

Оба художника прибегали в своей творческой работе и к сценическому искусству: Мария участвовала в создании коротких авангардных пьес, а Евгения работает в жанре концептуального перформанса на социальные, политические и идеологические темы.

Помимо художественной практики, Евгения Васильева занимается научно-исследовательской деятельностью и является автором монографий, посвященных взаимодействию рационального и иррационального знания в современном искусстве.

Евгения работает с темой искусства как нравственного основания права и разрабатывает собственное направление в искусстве — нонреализм. Сейчас ее выставка проходит в «СберУниверситете».

Евгения Васильева — почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, кавалер ордена Почета РФ. Окончила аспирантуру факультета искусств МГУ, Британскую высшую школу искусств и дизайна, Open College of Art в Лондоне, юридический факультет СПбГУ (к.ю.н).

Ее произведения находятся в собраниях Пьера Кардена, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Музея современного искусства города Гибеллина в Италии, Фонда Ибрагима Кодры в Швейцарии, а также в частных коллекциях разных стран мира. Работы Евгении были представлены на London Art Biennale, в Saatchi Gallery в Лондоне, в параллельной программе Венецианской биеннале, Florence Art Biennale, в Научно-исследовательском музее Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, в Московском музее современного искусства, Инновационном центре «Сколково» и в других российских и международных музеях и выставках.