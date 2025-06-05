Кто сыграет Женька в новом сезоне «Вампиров»?

Онлайн-кинотеатр START готов раскрыть имя актера, который сыграет Женька в третьем сезоне «Вампиров средней полосы»: это звезда сказочного блокбастера «Соловей против Муромца» Тимофей Кочнев. В фильмографии 18-летнего актера уже более 30 проектов, включая сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Пищеблок» и «Папины дочки. Новые». Съемки третьего сезона культового сериала о смоленских вампирах стартовали в середине мая в Москве.

В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы все же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?

Алексей Акимов, режиссер, автор идеи и шоураннер:

«Одни называют смену актеров традицией, другие — судьбой, мы принимаем это за данность. И она такова, что жизнь течет по каким-то своим законам, а наш сериал — по своим. И не всегда эти две жизни — экранная и реальная — у актеров могут совпадать. Когда мы узнали, что Глеб уходит в армию, мы, безусловно, расстроились, потому что мы его героя “воскресили”, порадовали многих зрителей. Но я думаю, что те, кто любят наш проект, воспримут и актера, который будет играть Женька так же хорошо. Это же не новый человек, это тот же Женек, просто с новым лицом».

«Женек получился у нас ярким и любимым, таким же и останется. То, что по сценарию у него изменилось лицо, добавит персонажу просто новых красок. Поверьте, Тимофей такой же талантливый, как и Глеб. Все, что пережил Женек в первых двух сезонах, скажется на нем, и достаточно сильно. А как — увидите».

Юрий Стоянов, исполнитель роли деда Славы:

«Мы очень давно ждали новый сезон, который так долго откладывался по различным причинам. Сценарий захватывающий, непредсказуемый, со стороны читателя — это стоило ожиданий. Все противостояние в третьем сезоне построено на том, что смоленские вампиры — они про семью, что и подкупает зрителя, оберегают народ от бед и помогают ему, а уральские отличаются кардинально и полны антитез».

«С Тимофеем мы знакомы, уже встречались на съемочной площадке другого проекта. Он проявил себя как молодой артист, небезразличный к работе. Общих серьезных сцен пока с ним не было, все впереди. А будут ли и далее постоянные подколы Женька от деда Славы — я вам не скажу, иначе спойлер».

Тимофей Кочнев, исполнитель роли Женька:

«Роль Женька действительно добавляет яркости и легкости в сериал. Для меня Женек не был таким уж балбесом, каким его видели взрослые, с приобретением силы он становился равным им, дотягивался до их уровня, и к нему менялось отношение, прямо как в жизни. У деда Славы особые отношения с Женьком — и воспитание, проявление любви к нему, ведь дед Слава очень мудрый и знает психологию людей уже не первый век. И мой Женек еще покажет всю свою мощь, он столкнется с тем, с чем еще не сталкивался — обстоятельствами, при которых он станет мудрее».

«Ощущения от первого съемочного дня были прекрасными: это команда профессионалов. Было ли волнительно? Безусловно, ведь самое тяжелое и ответственное (для меня уж точно) — это начинать работу с уже существующим персонажем, а не создавать его с нуля со своими фишками, идеями и т. д.»

Напомним, первый сезон «Вампиров средней полосы», режиссером которого выступил Антон Маслов, вышел на экраны в марте 2021-го, и многие медиа и критики назвали проект одним из лучших сериалов года. 29 декабря того же года вышел часовой эпизод «Вампиры средней полосы. Новая кровь» — приквел первого сезона и редкий в отечественной сериальной индустрии пример новогоднего спецэпизода. Премьера второго сезона, режиссером которого стал Дмитрий Грибанов, состоялась 13 декабря 2022 года.