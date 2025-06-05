«Они потрясли мир. Риз Уизерспун. Блондинка в законе»

Риз Уизерспун дважды попадала в список самых влиятельных людей мира. Ее признавали богатейшей актрисой на планете. Обладательница премии «Оскар», продюсер и создательница суперпопулярного в Америке книжного клуба. Кажется, все, за что берется эта блондинка – приносит ей невероятный успех. Но только самые близкие знают, сколько преград она преодолела на пути к известности и славе: унижения, домогательства, взлеты и падения. Актриса никогда не сдавалась и отстаивала свои права на признание. Единственное, что у Риз пошло не по плану – личная жизнь.

Риз Уизерспун родилась в Новом Орлеане. Но вскоре отца, военного врача, отправили служить в Германию. Семье пришлось переехать. С юных лет будущая звезда была целеустремленной, училась на отлично и мечтала продолжить семейное дело. Литература была её страстью. Родители гордились дочерью. Они постоянно говорили ей, как важно много трудиться, чтобы быть лучшей во всем.

Всё изменилось в один момент. Соседи Риз открыли цветочный магазин и попросили снять девочку для рекламы. Уизерспун так понравилось позировать перед камерой, что она захотела стать актрисой. В 14 лет девочка получила роль в фильме «Человек на Луне» и после премьеры проснулась знаменитой. Её игру оценили все, кроме мамы.

По желанию родителей Риз поступила в Стэнфордский университет на факультет английской литературы, но через год бросила учебу и продолжила карьеру в кино.

Впервые девушка вышла замуж совсем юной и была уверена, что это навсегда. Вот только оказалось, быть женой и, при этом, востребованной актрисой – непросто. Особенно, когда муж зарабатывает меньше тебя. Пока Риз купалась в лучах славы после выхода «Блондинки в законе», Райан сидел дома с дочкой. Свою супругу он все чаще видел на экране телевизора, а не рядом с собой. В семье стали случаться скандалы. У Уизерспун не было и мысли о разводе. Остаться одной с двумя детьми казалось ей самым страшным кошмаром. Она была готова простить мужу все, даже предательство. Но после получения Оскара актриса все же услышала предложение развестись. Уговаривать Райана передумать не позволила гордость. На публике кинодива держалась спокойно, а дома рыдала в подушку.

От депрессии спасла новая любовь. Джейк Джилленхол был успешен, популярен и не ревновал подругу к её победам. Отношения продлились два года. Мужчина мечтал о семье и общих детях, а актриса оказалась не готова к замужеству.

Актерский агент Джим Тот покорил женщину своей заботой, выполнял все её просьбы. Второй брак Уизерспун со стороны выглядел счастливым. Но уже после развода артистка призналась, что вновь наступила на те же грабли.