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Вышла новая тизер-сцена из комедии «Хутор»

editor
By editor
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Хутор. Сцена из фильма. Фото © онлайн-кинотеатр START
Хутор. Сцена из фильма. Фото © онлайн-кинотеатр START

Онлайн-кинотеатры PREMIER и START представили новый фрагмент из самобытной ретрит-комедии о перевоспитании «Хутор»: на этот раз в центре внимания герой Сергея Романовича («Чернобыль: Зона отчуждения», «Экипаж»), самопровозглашенный коуч по финансам и инвестициям Артём.

По сюжету, чтобы скрыться от опасного кредитора и долга в два миллиона долларов, самоуверенный авантюрист и так называемый коуч по инвестициям Артём (Сергей Романович) решает выдать себя за дикаря из леса — маугли без документов. По его расчетам, это должно помочь начать жизнь с чистого листа и получить новый паспорт. Но вместо МФЦ полиция отправляет его… на Хутор.

Хутор — странное место, затерянное в лесах, где «заблудшие души» проходят перевоспитание. Здесь нет интернета, смартфонов и привычных удобств цивилизации. Есть только суровые порядки, трудотерапия, коллективная жизнь и местный руководитель — Батя (Гоша Куценко), бывший бизнесмен, а теперь духовный наставник общины.

Режиссером проекта выступил Илья Силаев, роли исполнили Сергей Романович, Гоша Куценко, Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский и другие.

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