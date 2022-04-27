КЦ Митино открывает персональную выставку художника Натальи Кнышевой

1 мая 2022 года Культурный Центр Митино открывает персональную выставку художника Натальи Кнышевой.

На выставке будут представлены более 30 живописных работ написанных с натуры, в основном, натюрморты и пейзажи. Выставка будет дополнена личными предметами автора и другими художественными деталями.

Наталья Дмитриевна Кнышева получила естественно-математическое образование в МГУ. Уже в зрелом возрасте поступила на ДПО в МГАХИ им. В.И. Сурикова и с отличием защитила диплом по теме «Старые дома Боровска». Тема сохранения первозданного облика городов, понимание важности каждого дома для целостности ансамбля является очень важной для художника. Так же художнику интересно воссоздавать в натюрмортах и композициях образы из ее детства, именно там она пытается искать то настоящее, что с возрастом теряется.

Творчество Натальи Кнышевой – это вдохновение русской живописной школой в сочетании с экспрессивным и хаотичным внутренним миром автора. Характерной особенностью художницы является сдержанный, слегка притушенный колорит. Все цвета очень гармоничны, уравновешены тонально, без цветовых акцентов. Так же автор намеренно не соблюдает законы перспективы и графического построения, изображение лепится от мазка.

Наталья Кнышева — участник Московского Союза Художников, Союза Художников России, Международного Художественного Фонда и др. Участник выставок Московского Союза Художников, Московского Отделения Союза Художников России (МОСХ), Международного Художественного Фонда, творческого объединения Новые Передвижники, Время Молодых ХХI, участник Всероссийских молодежных выставок, выставки-конкурса имени В.Е. Попкова и других.

Выставка завершит работу 29 мая.

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