Музей истории ГУЛАГа и Московская школа современного искусства представляют выставку-интервенцию «Сохранить как…»

Выставка-интервенция «Сохранить как…» призвана выявить антропологические тенденции современности в ракурсе актуальной проблемы сохранения/утраты исторической памяти. В рамках образовательного блока «Групповая практика» студенты программы «Современное искусство» обратились к тематике музея и попытались осмыслить содержание, связанные контексты и смыслы, чтобы сделать собственное высказывание в диалоге с существующей экспозицией.

Разделяя ключевое положение memory studies о том, что прошлое является не стабильным конструктом, а процессом; что память отдельных сообществ, как и общества в целом, подвергается постоянной реорганизации в соответствии с запросами современности, авторы предлагают собственные интерпретации экспозиционного нарратива.

Для современного человека, который существует одновременно в разных реальностях — виртуальных, материальных, ментальных — обращение внимания на сами возможности «сохранения» в памяти чего бы то ни было значимого становится проблематичным. Сосредоточившись на таком важном аспекте внутреннего бытия человека как память, одни участники проекта представляют свои версии «сохранения как…», другие же предлагают зрителю обратиться к личной истории, анализируя собственные эмоции и переживания.

Группа авторов «Оля, Юля и Артем» (Ольга Махно, Юлия Юркова и Артемий Роккель) предлагает интуитивные рассуждения на тему исторических событий, через взаимодействие с памятью, чувственное восприятие и философию современного стоицизма. Катя Антанович и Наталья Межерицкая работают с проблемами памяти, правды и неправды, навязыванием гражданской позиции и ответственности, а также с вопросами последствий влияния прошлого на настоящее. Группа III (Екатерина Долгина, Дарья Верина и Оксана Рейман) говорит о том, как важно помнить о людях и событиях, сохранить Личность. Группа D2 (Алиса Джусоева и Кристина Дзидзария) представляет результат размышлений на тему, как не повторить трагический опыт. Группа «Точка зрения» (Эмма Цугунян и Ольга Демидова) создает жизнеутверждающие лаконичные минималистичные объекты. Группа «Смотри наверх» (Ксения Флейшер и Лариса Преображенская) создает метафору выживаемости и преодоления суровых жизненных условий. Катя Нефедьева и Таня Патренина говорят о боли людей с помощью текста писем, написанных заключенными. Рита Валова единственная выступает сольно и отдает дань памяти всем погибшим.

Всего на выставке будет представлено более 30 произведений, выполненных в различных медиа: живопись, видео, перформанс и др.

«Избегая отстраненного взгляда на болезненные события прошлого, выставка «Сохранить как…» призвана продемонстрировать вариативность художественной рефлексии, сконцентрированной на проблеме памяти. Разделяя ключевое положение memory studies о том, что прошлое является не стабильным конструктом, а процессом; что память отдельных сообществ, как и общества в целом, подвергается постоянной реорганизации в соответствии с запросами современности, авторы (объединившись в группы) предлагают собственные интерпретации экспозиционного нарратива. Переосмысление сегодняшних практик коммеморации, конструирование индивидуальной и коллективной идентичности, рассмотрение «Большой истории» через истории конкретных людей («History» vs story), критический анализ травматичных событий советской действительности и сами возможности «сохранения» важных событий в памяти современного человека, находящегося в дихотомичной реальности — вот далеко не весь список важных тем, поднятых художниками», – говорит директор Московской школы современного искусства, куратор выставки Марк Левин.

«Музей истории ГУЛАГа находится в постоянном поиске нового языка для рассказа о теме сталинских репрессий. Помимо выставок музей проводит спектакли, концерты, перфомансы, издает книги, в том числе и комиксы. Современное искусство, безусловно, также способно помочь человеку осмыслить произошедшие события. Работы студентов-художников Московской школы современного искусства дополняют постоянную экспозицию музея, добавляют новый слой, наталкивающий на размышления, проживание самых разных эмоций и чувств», – рассказывает заместитель директора по развитию Музея истории ГУЛАГа Анна Стадинчук.

К выставке подготовлен веб-зин, который можно посмотреть на сайте https://sohranit-kak.com

Завершит работу выставка 22 мая 2022 года.

Фото — Ксения ДЕСЯТОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.