МИНИН-ХОР. ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ ВТОРОГО ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) представляет концерт юбилейного фестиваля «Хор без границ». Вечер пройдет 30 апреля 2022 года в Большом зале Московской консерватории.

23 апреля 1972 года самодеятельный хор студентов Государственного музыкально-педагогического института имен Гнесиных дал первый концерт в Центральном Доме ученых в Москве. Именно с этой даты коллектив и отсчитывает свою историю.

Таким образом, вечер в Большом зале Консерватории символично открывает второе пятидесятилетие Минин-хора.

Второй концерт фестиваля представляет итальянскую духовную музыку.

В первом отделении исполняется Messa di Gloria (1880) Джакомо Пуччини. Сочинение, ставшее дипломной работой молодого композитора в Консерватории Лукки, по форме представляет собой полную мессу. Но она далека от ортодоксальности: в партитуре слышатся тосканские народные мелодии, но главное, — сам дух сочинения вызывает ассоциации скорее с театральной, чем с церковной музыкой (в дальнейшем композитор использовал материал произведения в нескольких операх). После премьеры настоятель кафедрального собора Лукки назвал Mess’у di Gloria «хулиганской и абсолютно не богослужебной музыкой». При жизни композитора партитура так и не была напечатана, в следующий раз Messa di Gloria была исполнена лишь в 1952 году. В нашей стране сочинение Пуччини звучит редко. Минин-хор представит его впервые в своей истории.

Во втором отделении исполняется Stabat Mater Джоаккино Россини (1831 — 1841). К сочинению музыки на текст католической секвенции композитор приступил во всеоружии мастерства. В 1829 году прошла премьера оперы «Вильгельм Телль», оказавшейся последней в его творчестве. Stabat Mater — первое крупное произведение постоперного периода творчества Россини. В работу над сочинением вмешалась болезнь, и в первой редакции не вся музыка принадлежала Россини. Но когда возникла угроза незаконного обнародования партитуры, композитор совершил двойную победу: он выиграл судебный процесс и завершил сочинение. Премьера прошла в 1842 году с огромным успехом. Отвечая критикам, упрекавшим музыку Россини в чрезмерной светскости, свидетель триумфа, великий поэт Генрих Гейне писал: «Ощущение бесконечного исходило от всего произведения, словно сияние голубого неба, словно величие моря… Сердце Россини сберегло свою мелодическую прелесть».

В Stabat Mater духовная сосредоточенность сочетается с яркостью, выпуклостью, красотой мелодий. Для Минин-хора Россини — особый автор: в свое время именно Владимир Николаевич Минин вернул на отечественную концертную эстраду другой шедевр великого итальянца — «Маленькую торжественную мессу».

Исполнение собрало великолепный состав приглашенных артистов.

Сольные партии в Mess’е di Gloria Пуччини исполняют: солист Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова Георгий Васильев (тенор), солист Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Станислав Ли (баритон), солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров (бас).

Сольные партии в Stabat Mater Россини исполняют: заслуженный артист республики северная Осетия-Алания, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства, премий «Золотая Маска» и «Онегин», солист Большого театра и Новой Оперы Алексей Татаринцев (тенор), солистка Новой Оперы и Новосибирского академического театра оперы и балета Анастасия Лепешинская (меццо-сопрано), солистка Новой Оперы Ирина Морева (сопрано), а также Алексей Тихомиров.

В вечере участвует Московский государственный симфонический оркестр (художественный руководитель — Иван Рудин).

Дирижер — художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Программа вечера не исчерпывается исполнением сочинений великих итальянцев. Минин-хор будут приветствовать друзья и коллеги. На сцену выйдут ветераны коллектива, в торжественной обстановке им будет вручена книга «Минин-хор. Первые полвека. Звучащая летопись» (редактор-составитель — музыкальный критик, эксперт, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства Надежда Кузякова).

Ведущая — обладатель премии «ТЭФИ» Сати Спивакова.

Начало в 19-00.

Фото — Петр КОЛЧИН

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