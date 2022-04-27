Куда движется музыка и как живут музыканты. Рассказывают рок-артист Stotsky, певица Nataliya, автор TikTok-хита KOSTROMIN и автор-исполнитель Radjo

Музыкальное движение в России стремительно развивается и насыщается новыми талантами. Своими мыслями о том, как музыканты находят свое предназначение и что ждет музыкальную индустрию в России, делятся 4 артиста разных стилей и музыкальных сфер.

Молодой рок-артист Stotsky рассказывает, как он выбрал свой стиль, и что люди будут слушать в будущем:

– С самого детства меня окружала музыка. Я закончил музыкальную школу, где учился играть на скрипке, а в 13 лет впервые начал слушать что-то эстрадное: попсу, рэп, рок. Но в 16 лет, когда я услышал группу «Нирвана», я понял, что это именно то, что мне по душе! С тех пор я начал свое развитие в качестве рок-артиста.

Любому артисту нужно обязательно следовать за своей музыкальной мечтой. Но чтобы идти за мечтой, надо четко знать, за чем именно ты идешь. Так что первый этап в этом путешествии – определить цель. Второй этап – заручиться поддержкой друзей, семьи. Поверьте, так идти за мечтой куда проще. Мне очень повезло с тем, как меня поддерживают близкие. Я им за это сильно благодарен.

Молодые музыканты живут в постоянном поиске себя, в поиске пресловутой музы, новых возможностей, своей аудитории и места под солнцем в музыкальном мире. У меня еще при этом получается совмещать музыку с учебой, хобби, выступлениями и еще многим другим!

Очень сложно сказать, как будет развиваться музыка в России, – это же стихия! Но мне кажется, что у нас будет создаваться все больше собственного, самобытного контента, который не будет зависим от западных трендов. А еще, я уверен, что рэп в скором времени уйдёт с первых строчек чартов, он уже сейчас существенно сдает позиции. Скорее всего, музыкой скоро будут заниматься не только профессионалы, а почти любые медийные личности, имеющие талант и желание.

Будет популярно смешение жанров в музыке, причем, как со стороны исполнителей, так и со стороны слушателей. Исполнитель будет пробовать себя в новом, но при этом сохранять свой индивидуальный стиль – это стимул работать и экспериментировать, а не просто забрасывать аудиторию однотипными треками. А слушатели, в свою очередь, получат разнообразные и очень интересные композиции. Так что, ответом на вопрос: «Что ты слушаешь?» – будут не конкретные жанры, а, скорее всего, исполнители.

Поп-певица Nataliya рассказывает о том, как выражать в музыке истинную любовь, куда движется музыка в России и как живут настоящие музыканты:

– Мне кажется, что музыкальная индустрия в России – это уникальное явление, которое живет по своим правилам, отдельным от остального мира. Хотя бы потому, что у нас есть собственные национальные стриминговые площадки, такие как Яндекс.Музыка, СберЗвук, Boom, есть даже собственный национальный мейджор-лейбл. Поэтому российская музыкальная индустрия быстро развивается и открывает новые возможности для артистов. Если вы хотите быть музыкантом, вы должны понимать, что это настоящий труд, это работа и полноценная профессия, которую нужно обязательно выбирать с любовью. Артисты живут в постоянном сочинении, поиске вдохновения, страсти. И этот внутренний огонь они затем вкладывают в свою музыку.

Я всегда пишу музыку исходя из своего состояния души и настроения. Я чувствую, какие треки мне подходят, а какие нет. Что-то я пишу сама, с какими-то песнями мне помогают, но все равно я очень детально отбираю мотивы треков, поэтому каждая моя песня – это словно мое дитя, которое я вырастила бережно и с заботой.

Мне кажется, прирожденным артистам и музыкантам не нужно заставлять себя идти за своей музыкальной мечтой. Они просто не смогут не сочинять, не писать музыку, без этого им будет плохо на душе. Им жизненно необходимо выражать свои эмоции и делиться ими с окружающими. Я всегда пою то, что чувствую, и меня очень радует, если люди разделяют со мной эти чувства.

Глеб Костромин – автор мирового TikTok-хита «Моя голова винтом» и «Музыкант года» по версии MTV – также поделился своим видением жизни музыканта:

– Скажу так: музыка становится сложней, как и раньше. Есть такое понятие, как круговорот. Так и в музыке все просто идет по кругу – современная потихоньку уходит, а старая возвращается во плоти нового. Я думаю, что молодые музыканты живут по-разному. В целом, в моем окружении нет людей, которые бы все время отдыхали и ярко проводили время: все скромно живут на студиях и очень много работают.

Я не нашёл свой стиль и, честно, даже нет интереса его искать. Я люблю слушать разноплановую музыку так же, как и люблю ее писать, поэтому не вижу смысла зацикливаться только лишь на одном стиле. Чтобы не предать свою мечту, начинающим артистам нужно запомнить следующее: «Если ты действительно горишь этим, тогда нужно быть авантюристом и идти туда, где страшно. Тогда все получится».

Своим мнением также поделился популярный музыкант и автор-исполнитель Артур Козловский, более известный под псевдонимом Radjo:

– Музыкальная индустрия в нашей стране стремительно развивается. С появлением интернета каждый желающий может «впитывать» в себя качественный музыкальный материал в неограниченных количествах, и мне кажется, это залог успеха.

Сейчас сложно говорить о музыкальных нишах, так как музыкальный рынок в нашей стране в текущий момент значительно перестраивается, многие площадки уходят, и неизвестно, вернутся ли они обратно. О появлении новых площадок пока рано говорить, но такие локальные сервисы как ВК и Яндекс.Музыка однозначно укрепят свои позиции на рынке. Я думаю, что изменения не критичны, ведь качественная музыка всегда найдет своего слушателя.

Любого музыканта формирует музыка, которую он часами слушал в детстве. Как говорится: «Скажи, что у тебя играет в плеере, и я скажу, кто ты». Так произошло и со мной, но в остальном формирование моего стиля происходит по большей степени спонтанно и непредсказуемо.

Молодые музыканты живут, как и все другие люди, им не нужны какие-то стимулы для того, чтобы писать песни. Тот, кто по-настоящему любит свое дело, не нуждается в излишней мотивации. Главное, – найти себя в жизни, – тогда дорога сама тебя поведет в правильном направлении. Единственное, из-за последних событий в мире было множество ограничений на массовые мероприятие, из-за чего многим молодым артистам крайне не хватало концертной деятельности. Но сейчас все ограничения постепенно отменяются, а люди, чудесным образом, излечились от ковида, что не может не радовать. Так что ждем перемен в лучшую сторону!

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