«Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках»: подведены итоги финальных прослушиваний летнего сезона

Авторские композиции победителей 13-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» будут звучать в московских парках весь летний сезон. Представители музыкальной индустрии отобрали 48 треков лучших исполнителей, среди которых есть произведения M’Dee, Сестры, Гризли, Gee Baller и других артистов.

С 28 февраля по 24 марта заявки на участие подали музыканты из 85 городов 9 стран: Белоруссии, Великобритании, Германии, ДНР, Казахстана, России, Турции, Узбекистана и Эквадора. На финальных прослушиваниях треки для парков отобрали члены жюри в лице продюсеров лейблов, популярных артистов, A&R-менеджеров, представителей стриминговых сервисов, редакторов музыкальных СМИ, авторов телеграм-каналов и представителей музыкальных дистрибьюторов.

«Проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» – это масштабный и оригинальный проект, который открывает артистам новые возможности для реализации своих музыкальных способностей в частности и популяризации музыкального творчества в целом. Проект расширяет свою географию: второй сезон подряд плейлист с треками победителей будет играть в городе Волжском. Мы рады, что наши идеи находят отклик и применение в других регионах страны, которые готовы помогать музыкантам быть услышанными. Наш проект – без ограничений: мы принимаем заявки и от только начинающих свою музыкальную карьеру артистов, и от популярных исполнителей со всего мира», – рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Значимость парков как общественных пространств на территории России растет с каждым годом. В связи с этим возникает необходимость дополнения их музыкального оформления, чему и способствует проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». В конце каждого сезона по результатам отбора жюри формируется новый плейлист, который состоит из лучших авторских треков участников, для трансляции в парках. Благодаря этому в парках играет разнообразная музыка, и их посетители знакомятся с творчеством артистов.

Список 48 победителей опубликован на сайте: mosproducer.ru

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