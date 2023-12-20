«Куда пропал прекрасный принц?»: В Никитинском театре в Воронеже состоялась премьера молодёжной сказки

Драматург и киносценарист Мария Огнева написала молодёжную сказку — про сильных духом принцесс, отправившихся на поиски прекрасных принцев

Создатели премьерного спектакля переосмысли любимые детские сказки и создали свою собственную. На сцене Никитинского театра отважные Золушка (Марина Демьяненко), Белоснежка (Вера Буторина) и Рапунцель (Александра Сабаева), прихватив в тележке Спящую Красавицу, отправляются на поиски своего суженного под руководством Феи (Анна Силина). Принцессы осознали — оставаться женственными и ждать принца на белом коне бесполезно — все испытания ложатся на хрупкие девичьи плечи.

«Кажется во время выпуска сошлись все звезды. Захватывающая история, режиссёрские решения, сценография, визуальные образы и главное —замечательная работа актёров. Все эти составляющие способствовали появлению в Воронеже отличного спектакля для подростков на сцене Никитинского театра», — поделились продюсеры спектакля Алексей Бошенков и Евгений Худяков.

Хотя сюжет спектакля переиначивает привычные литературные мотивы — декорации, созданные художником Евгенией Платоновой, погружают зрителей в сказочную, волшебную атмосферу. Принцессы в белых, воздушных платьях тоже кажутся сошедшими со страниц любимых с детства книг. Только, увы, девушки не в сказку попали — в суровой реальности, чтобы найти принца, нужно преодолеть немало испытаний.

Жанр сказки заявлен как молодёжная сказка. Спектакль рассчитан на детей от 10 до 16 лет, однако будет интересен и более взрослым зрителям.

Принцессы, которым суждено пройти ряд испытаний, ищут опору не в представителях сильного пола, которых, как назло, нет рядом, — а в себе. Удастся ли им это сделать и какова роль долгожданного прекрасного принца (Андрей Клочков), который всё-таки появляется в финале — вы сможете узнать посмотрев спектакль.