В Челябинской области стартовали съемки новогодней романтической комедии «Уралочка» — совместного проекта кинокомпании «ТЕМА», онлайн-кинотеатра START и «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START). Фильм выпускает российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», который входит в холдинг Национальная Медиа Группа.

В центре сюжета — притягательная карьеристка Лана (Валерия Астапова), готовая на все ради руководящей должности, и простой, но знающий себе цену водитель-дальнобойщик Гриша (Александр Горбатов), который работает на снежных дорогах севера. А также третий герой — грузовик «Урал», к которому Гриша относится как к любимой женщине и ласково зовёт «Уралочка».

Главные роли в фильме сыграют Валерия Астапова и Александр Горбатов. Их партнерами на площадке станут Роман Курцын, Александр Фролов, Юлия Михалкова, для которой фильм станет продюсерским дебютом, и другие. Режиссер-постановщик — Михаил Расходников.

Михаил Расходников, режиссер:

«Наш фильм изначально задумывался как поэма о настоящих мужиках и женщинах, но с началом съемок картина начала становиться намного глубже. Она о настоящей вере, настоящей любви, о настоящих ценностях в жизни. Новые смыслы открываются с каждым новым съемочным днем. Поэтому я не буду определять, куда мы идем, только хочу, чтобы в этом путешествии у нашей картины, как и у главной героини были одни цели – открыть прекрасный мир нашей страны, внутреннюю красоту наших людей и те ценности, по которым все очень сильно соскучились. Проявить на экране настоящее рождественское чудо».

Валерия Астапова, актриса:

«Крайний север — моя родина, поэтому увидеть город Лабытнанги в сценарии было приятным удивлением… Наша картина познакомит зрителей с потрясающими северными краями, где абсолютно свой мир, свои правила, где люди живут в вечной мерзлоте, видят меньше световых дней, наделены суровыми закаленными характерами, но при этом не теряют доброго, искреннего, горячего сердца. Отдельное счастье исполнять роль главной героини в такой красивой, насыщенной жизнью истории! Всего за пару недель съемок мне удалось увидеть самые необыкновенные места, один только Париж в Челябинской области с его Эйфелевой башней чего стоит! Или быть по шею закопанной в снег у легендарного карьера «Кусимовский рудник»!»

Исполняющий роль Игната Роман Курцын о работе с режиссером Михаилом Расходниковым и новом для себя образе:

«Мне очень симпатизирует как работает Миша. У него все по любви и от любви, и это чувствуется и на съемочной площадке, и в кино. В работе с артистами у Миши абсолютно творческий симбиоз, он прислушивается к актерам, к их точке зрения. Мы придумали совершенно новый для меня образ, такого в моей фильмографии еще не было. Игната я бы назвал сибиряком из Дома Гуччи, он красавец, управляющий бизнесом в Сибири. Главным референсом для его характера послужил Маяковский и его отношение к Лиле Брик».

Юлия Михалкова, актриса:

«Мой персонаж – сильная молодая женщина, бойкая предпринимательница, она привыкла все держать под контролем, брать инициативу в свои руки, всё «сама-сама-сама». Ее проблема в том, что такую модель поведения она использует не только в работе, но и по отношению к мужчине, которого любит. В этом плане мне было сложно вжиться в роль, потому что в реальной жизни я мужчин вдохновляю на подвиги, мотивирую, но инициативу оставляю за ними. Признаться, я даже лучше понимаю логику поведения ее любимого мужчины, который принимает знаки внимания, но остается равнодушен к моей героине. Мужчине нужно чувствовать себя сильным, успешным, заботливым».