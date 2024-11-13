В Якутии состоялась презентация фильма «Алдан»

Презентация фильма «Алдан», снятого кинематографистами Якутии и Запорожской области, состоялась в Якутске в рамках форума «Цифровой Алмаз», посвященного популяризации передовых российских продуктов и решений в сфере IT и обсуждению перспектив развития индустрии медиа и цифрового контента.

Режиссером картины выступил Дмитрий Кольцов, автор самого популярного якутского фильма про Великую Отечественную войну «Рядовой Чээрин». Сюжетная идея «Аладан» была разработана генеральным продюсером проекта Данилом Куликовым в сотрудничестве с известным российским актером, сценаристом и режиссером Иваном Охлобыстиным.

Фильм «Алдан» создан по инициативе Главы республики Айсена Николаева, также его лично поддержал Президент России Владимир Путин.

Это первый художественный межрегиональный проект с участием кинематографистов новых территорий и посвященный специальной военной операции. В кинокартине снялись не только якутские актеры, но и известные российские артисты, в том числе Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев. Кроме того, одну из ролей сыграл ранее американский, ныне российский спортсмен, боец смешанных единоборств, политик и общественный деятель Джефф Монсон. Он выступил на презентации и поделился своими впечатлениями от участия в проекте.

Фильм рассказывает о якутском добровольце Спиридоне Дьяконове. Прототипом главного героя стал Николай Потапов, военный врач из Якутии, удостоенный Ордена Мужества. Высокую награду он получил за проявленный героизм и смелость во время штурма Павловки в Донецкой Народной Республике, где он служил заместителем командира медицинского взвода в составе бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В картине показано множество реальных ситуаций, с которыми сталкиваются участники спецоперации.

«Я знаком с Николаем много лет, он не только врач, но и основатель ИТ-проектов, резидент технопарка «Якутия». Сейчас он руководит ИТ-школой «ЭкспоСкиллс», где обучается около 700 детей в республике и более 100 детей в ИТ-центре города Кировское ДНР, открытом по инициативе Айсена Николаева. В этом году Николай основал студию по разработке видеоигр Cryolite Games, которая недавно выпустила демоверсию игры в жанре выживания HAAR на платформе VK Play. Фильм получился очень многогранным, произвел на меня сильное впечатление. Это один из самых масштабных якутских фильмов. Большая часть съемок проходила у нас в республике, были активно использованы ресурсы креативного кластера: студии виртуального кинопродакшена XR, студий хромакей, сведения и мастеринга звука и звукозаписи», – отметил заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов.

Релиз картины на больших экранах и интернет-платформах планируется в феврале 2025 года. Вырученные средства планируется направить на поддержку СВО.