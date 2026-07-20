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Кудесник дерева

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Скульптор Степан Эрьзя

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В Государственной Третьяковской галереи представлена выставка «Степан Эрьзя. Мифология скульптуры».

Он был уроженцем мордовской земли, но более четверти века прожил за границей. Около 80 работ из музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Саранска можно увидеть на выставке, большая часть – работы, выполненные скульптором в Аргентине, хотя работал много и во Франции, и в Италии. Он сумел приручить кебрачо – очень твердую древесину, когда создавал в Аргентине совершенные шедевры.

Работы, расположенные на экспозиции, прямым образом соотносятся с названием выставки. Степан Эрьзя умел создать из сложного материала абсолютно совершенные произведения, вдохновляясь красотой дерева, его изгибом, формой. Он мог передать ужас и печаль, любовную страсть и безмятежность. Мифологическая тема была ему родной стихией. Мордовские образы соседствуют рядом с античными, символизм ХХ века с культурой разных стран, народов, верований. Вернувшись после долгого пребывания за границей, он стал примером для художников-нонконформистов, ибо виртуозно владел деревом. Он понимал его природу, мощь, красоту.

Скульптор Степан Эрьзя
Скульптор Степан Эрьзя

Дерево в его руках стало полноправным участником самого произведения. Оно органично вписано в сам образ, будь то суровый русский писатель Лев Толстой, мятежный Людвиг ван Бетховен или печальная Аргентинка. Степан Эрьзя был соратником и соперником Сергея Коненкова, а также учеником Паоло Трубецкого, однако выработал свой собственный стиль. Смотреть на его работы – совершенное удовольствие, потому как скульптор никогда не вступал в противоречие с природой.

Марина АБРАМОВА

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