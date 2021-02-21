Кукольную композицию «Тыгын Дархан» представили в Москве

В Москве, в выставочном зале «Гостиный Двор» в рамках международного фестиваля «Народная кукла» состоялась презентация выставки якутских кукольниц. Экспозиция создана по мотивам повести «Тыгын Дархан» народного писателя Республики Саха (Якутия) Василия Яковлева — Далана.

По словам мастериц, это произведение было выбрано не случайно. Оно отражает философию, традиции и обычаи якутян. Тыгын Дархан выступал за объединение народов Саха, он и по сей день для многих является образцом могучего человека.

Представлять свои работы в столицу приехали семь кукольников-авторов национального центра «Симэх». Одна из мастеров Надежда Пахомова поделилась: «Это наша история, мы ее почитаем, уважаем, храним. Через мир творчества чувствуешь энергетику народа. И несмотря на то, что Якутия далеко, мы никогда не теряли связи с миром, и то, что сегодня мы участвуем в таком замечательном празднике, лишний раз подчеркивает наше единство».

Руководитель группы — мастер народных художественных промыслов Каролина Парфенова подчеркнула: «Наша главная цель – рассказать об истории своего народа, передать опыт настоящим и будущим поколениям, познакомиться с коллегами, посмотреть на их работы. Это очень интересно!». Также она отметила, что участие в выставке, безусловно, повышает престиж мастеров Якутии.

Фестиваль «Народная кукла» проходит в рамках крупнейшей выставки «Искусство куклы». Всего в ней принимает участие более 1000 мастеров, посетители смогут увидеть десятки тысяч экспонатов: куклы теневого театра Востока и «кукольные гламуры», промышленные куклы советского периода и традиционные – народов мира, механические и интерьерные, театральные и мультипликационные, а также антикварные куклы из частных коллекций.

Якутские мастера принимают участие в фестивале по приглашению культурного фона поддержки и содействия развития кукольного искусства «Куклы мира».

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