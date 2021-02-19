Выставка «Чжан Хуань. Любовь как мудрость» работает в галерее ГУМ-Red-Line на Красной площади

В ГУМ-Red-Line на Красной площади совместно с Pearl Lam Galleries работает выставка «Чжан Хуань. Любовь как мудрость», которая представляет работы известного современного китайского художника Чжан Хуаня. Эти картины из серии «Любовь», созданной в 2020 году, были представлены на выставке «Чжан Хуань. В пепле истории» в Государственном Эрмитаже, а позже примут участие в масштабной ретроспективе художника на Венецианской биеннале.

Выставочное пространство, в котором предстали два холста — «Любовь №2» и «Любовь №7», — чем-то напоминает монашескую келью — место, где художник-монах молится и медитирует. И поскольку искусство для Чжан Хуаня — это прямое продолжение жизни, нечто непосредственно связанное с повседневностью, то и келья находится в самом сердце столицы, в галерее с видом на главную площадь России.

В своих работах Чжан Хуань регулярно затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Он стремится дать новое звучание модернистским техникам абстракции и минимализма, заключая их в рамки буддизма и китайской культуры.

Работы художника можно найти в крупнейших мировых собраниях — Музее современного искусства и Музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета. Последние его работы были представлены в художественных галереях и музеях Италии, Австралии, Америки, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии и многих других странах. Чжан Хуань живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке.

Осенью 2020 года в Государственном Эрмитаже состоялся его первый персональный проект в России, где были представлены в том числе картины из серии «Любовь», которые наряду с другими работами Чжан Хуаня будут показаны на его выставке на 59-й Венецианской биеннале в 2022 году.

Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

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