Фестиваль природы «Первозданная Россия» открылся в Новой Третьяковке

В столице в восьмой раз открылся Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» (по ссылке избранные фото участников – прим.). Место проведения: западное крыло Новой Третьяковки, залы Союза Художников России.

Андрей Грачёв. Планета Ергаки

В 2021 году он стартовал на месяц позднее в связи с ограничениями, наложенными сложной эпидемиологической ситуацией. Тем не менее, оргкомитет фестиваля сделал все возможное, чтобы мероприятие обрело привычные для постоянных посетителей масштабы и атмосферу.

Лучшее из того, что удалось снять фотографам дикой природы России в 2020 году – в экспозиции на фестивале. Более 400 работ 217 авторов из всех 85 регионов нашей страны представляют уникальную природу России – от ее восточных пределов до западных границ: Арктика, Крым, Алтай, Урал, Дальний Восток и средняя полоса России, Калмыкия, Хакассия, Кавказ, загадочные Шантарские острова, обманчивая пустошь тундры, дикий мир Таймыра, космические ландшафты соленого озера Баскунчак и многие другие уникальные места. Фотографии проведут посетителей по пути открытий и одновременно научат бережно относиться к природе.

По традиции, гостей открытия встречала живая музыка в исполнении Академического оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова.

Инициатором проведения фестиваля выступает Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. И именно это помогает проекту быть столь масштабным. Фестиваль открыл Константин Иосифович Косачев, Председатель Оргкомитета фестиваля, Председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Он подчеркнул важнейшее значение, которое имеет Общероссийский фестиваль природы “Первозданная Россия” для решения актуальных задач современности.

«Первозданная Россия — это наше самое главное сокровище. С каждой фотографией, которую мы видим сегодня, мы влюбляемся в нашу Россию все больше и больше, — сказал Косачев, открывая фестиваль, — Именно поэтому проект очень важен для нашей страны, для наших людей, для осознания того, сколь хрупка окружающая наша среда, и сколь высока наша ответственность за ее сохранение».

Он также подчеркнул, что фестиваль решает задачу развития внешнего и внутреннего туризма, а значит, дальнейшего укрепления экономики России.

«Каждая фотография — это окно в самые отдаленные уголки нашей Родины, которые, я уверен, каждому посетителю выставки захочется посетить», — поделился своим впечатлением председатель оргкомитета.

Константин Иосифович отметил, что выставка фестиваля побывала уже более чем в 70 странах мира, и назвал ее «важнейшим инструментом “мягкой силы”», которая показывает всему миру прекрасную, многоцветную и яркую Россию, которая живет и развивается.

На церемонии открытия с приветственными словами также выступили генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, заместитель Председателя Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Александр Гаврилович Ишков и председатель правления Союза художников России, народный художник РФ Андрей Ковальчук.

После завершения официальной части гости церемонии осмотрели фотографии фестиваля.

В масштабную экспозицию фестиваля вошло 32 авторских и коллективных выставочных проекта, отражающих все многообразие жизни первозданной природы России, ее ритм, эмоции и драматизм. Яркое впечатление на посетителей, безусловно, произведут фотографии, наполненные оттенками голубого и оранжевого цветов – продолжение в одном из самых успешных проектов фестиваля — «Цвета дикой природы». По контрасту, впервые на фестивале – графика лаконичных черно-белых фотографий. Необычный для «Первозданной России» фотопроект — «Дикие животные в городе». Значительная часть экспозиции вновь будет посвящена редким видам животных и растений в специальном разделе «Красная книга России». Посетители смогут увидеть фотографии животных, популяция которых находится на грани исчезновения, например, редчайшие журавли-стерхи, дикие животные Уссурийского края.

Выставку фестиваля в день Открытия посетил Помощник Президента Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский.

За годы своего существования фестиваль стал главной независимой народной площадкой для взаимодействия и сотрудничества посетителей, местных сообществ, общественных, природоохранных, культурных и образовательных организаций, зарекомендовал себя как удобная дискуссионная площадка. Сегодня мы все вместе должны выработать общие ценности для нового, экологичного стиля жизни в нашей стране. Придумать, как обществу и дикой природе сосуществовать в гармонии. В этом году в центре внимания будет новый образовательный и дискуссионный проект, посвященный экологическому туризму. Лучшие эксперты сферы туризма и охраны окружающей среды соберутся, чтобы обменяться опытом, обсудить проблемы и задачи, существующие в данной сфере, помочь посетителям выбрать наиболее яркие и интересные направления экологического туризма в России. Проект будет реализован при активном участии «Росзаповедцентра» Минприроды РФ и Федерального Агентства по туризму РФ.

Уже стало доброй традицией, что свои фотопроекты на «Первозданной России» представляют компании с высоким уровнем экологической ответственности – Генеральный спонсор фестиваля ПАО «Газпром», ОАО «Российские Железные Дороги», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

На фестивале можно отдохнуть всей семьей — организаторы подготовили программу для гостей разного возраста. В течение полутора месяцев гостей фестиваля ждут встречи с учеными, фотографами и путешественниками, научно-популярные лекции, экскурсии, конкурсы, мастер-классы для детей и взрослых, интересная кинопрограмма.

«Мы хотим, чтобы москвичам и гостям столицы, несмотря ни на какие сложности, все же удалось побывать на фестивале. Его посещение стало семейной традицией для многих москвичей, и мы надеемся, что она останется неизменной и в этом году». — отметила руководитель Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».

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Фестиваль продлится до 4 апреля.

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