«Культура новых» вручила премии имени Архипа Куинджи и Сергея Прокофьева

14 октября в стенах Фонда поддержки одарённых детей и молодежи Игоря Сандлера состоялась церемония вручения премий им. Архипа Куинджи и Сергея Прокофьева в рамках проекта «Культура новых». Это значимое событие собрало талантливых художников, музыкантов и представителей культурной сферы, которые вносят неоценимый вклад в развитие искусства в новых регионах России.

Награждение проходило в теплой и вдохновляющей атмосфере. Участников приветствовали организаторы проекта, подчеркнув важность поддержки перспективных деятелей культуры. В ходе церемонии были представлены работы номинантов, которые продемонстрировали разнообразие стилей и подходов в искусстве.

Премией им. Архипа Куинджи, известного своими яркими пейзажами, отметили выдающегося художника Тащилкина Александра Александровича, в то время как премией им. Сергея Прокофьева удостоили тринадцатилетнюю Шевлякову Веронику, которая написала композицию специально для конкурса. Награды были вручены в двух номинациях, отражающих различные направления искусства. И специальной премией «за вклад в развитие креативных индустрий» была удостоена Анна Ковалева, самостоятельно написавшая «Гимн Донбасса».

Кроме награждения участники имели возможность обсудить свои проекты и идеи с известными мастерами. Это открыло новые горизонты для сотрудничества и обмена опытом, что является одной из ключевых целей проекта «Культура Новых».

Церемония не только отметила достижения победителей, но и вдохновила всех присутствующих на дальнейшее творчество, подчеркивая важность культурного обмена и единства в нашей стране.

Проект «Культура Новых» имеет важную цель — интеграцию новых регионов России в единое культурное пространство страны. Он включает в себя выявление и поддержку выдающихся деятелей культуры из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Это инициатива реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлена на развитие культурного обмена и взаимодействия между различными регионами страны.

Церемония вручения премий стала ярким событием, собравшим талантливых художников, музыкантов и деятелей культуры, которые вносят неоценимый вклад в развитие современного искусства. Организаторы уверены, что проект «Культура новых» станет важным шагом к укреплению культурных связей и единства в нашей стране.

Номинанты получили уникальную возможность путешествовать по самым интересным музеям и театрам Москвы, знакомиться с архитектурным наследием нашей столицы. Участники смогут не только погрузиться в богатую культурную среду, но и участвовать в серии мастер-классов, лекций и практических занятий. Это уникальная возможность для молодых талантов задать все интересующие их вопросы мастерам своего дела, а также получить ценные советы и наставления от опытных профессионалов.