В Музее архитектуры им. А.В. Щусева открылась юбилейная выставка «Архитектура говорит»

9 октября 2024 года Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации открыл выставку «Архитектура говорит», приуроченную к 90-летию Музея. Выставка знакомит зрителя с многогранным миром архитектуры, представляя всю широту музейной коллекции. Генеральным спонсором выступил банк ВТБ.

Музей архитектуры в Москве – первый в мире музей, посвящённый этому виду искусства. На протяжении 90 лет с момента своего основания Музей искал способы говорить о сложном искусстве архитектуры и делать этот рассказ понятным. За годы работы Музея сформировались разные подходы к представлению архитектуры, ориентированные в первую очередь на широкую аудиторию. Это стало возможно благодаря тому, что музейная коллекция пополнялась экспонатами самого разного характера: от главного инструмента архитектора – карандаша – до авторских моделей зданий.

7 октября в Музее архитектуры прошла торжественная церемония открытия проекта, где с приветственным словом выступила директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Михайловна Харламова: «Архитектура – неотъемлемая часть национальной идентичности и поистине хранитель уникального культурного кода. Именно благодаря архитектуре и тем изменениям, которые происходили в разные эпохи, мы можем проследить историю нашей страны, нашей культуры. По этой причине создание таких выставочных проектов особенно ценно. Стартовавшая сегодня выставка венчает масштабный проект музея, представленный во многих городах страны в течение этого года. Мы видим, с какой динамикой развивается музей и можем уверенно сказать, что сегодня Музей архитектуры, носящий имя великого русского архитектора А.В. Щусева, занимает своё знаковое место на культурной карте России».

Чтобы посетитель смог сориентироваться в сложноустроенном мире архитектуры, Музей предлагает взглянуть на этот вид искусства с восьми разных ракурсов. Разделы выставки покажут архитектуру как идею, как материал, как стиль, как тип, как город, как интерьер, как объект рисования и фотосъёмки. Всего в экспозиции будет представлено более 400 предметов из фондов Музея.

На выставке «Архитектура говорит» предметы музейной коллекции впервые за долгое время рассказывают не об одной теме, посвящённой отдельному мастеру, событию или архитектурному явлению, а об архитектуре в целом. Выставочный проект призван вызвать интерес не только у специалистов, но и у широкого круга зрителей, для которого он может стать началом знакомства с многогранным миром архитектуры.

Наталья Олеговна Шашкова, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева, познакомила гостей с историей музея, рассказала о выставке:

«Выставка, посвященная 90-летию Музея – это давно ожидаемый публикой разговор об архитектуре, как особом виде искусства, во всем ее многообразии и сложности, прообраз постоянной экспозиции. Алексей Щусев, размышляя о задачах музея, писал: «Язык архитектуры всегда был одним из могучих средств выражения глубоких и заветных мыслей народа». Знание архитектурного наследия и умение понимать его – одна из важнейших основ национальной идентичности, важнейший шаг на пути формирования уважения и любви к своей стране».

Юбилей стал хорошим поводом для того, чтобы отметить вклад команды музея в дело сохранения и популяризации культурного наследия России: Елена Михайловна Харламова наградила сотрудников музея ведомственными наградами Министерства культуры РФ. Накануне начала работы выставки для посетителей, 8 октября, прошло торжественное открытие с участием кураторов и автора архитектурной концепции выставки.

Полина Покладок, куратор выставки:

«Экспозиция призвана не только раскрыть понятие «архитектура», но и представить всё богатство и разнообразие нашей коллекции. В залах можно увидеть и те предметы, которые поступили в Музей сразу после его основания в 1934 году, и те, что были приняты в коллекцию в течение последних лет. Восемь тем, выбранных в качестве основы повествования, дали нам простор в выборе экспонатов, воспринимаемых в данном случае не только как объект, который рассказывает о конкретной постройке, но и как своеобразный дидактический материал. Благодаря этому нам удалось и показать признанные шедевры коллекции, и познакомить посетителей с малоизвестными музейными предметами, которые до этого еще не были представлены на выставках».

Варвара Алешина, куратор выставки:

«Мы долго думали над тем, как назвать выставку, приуроченную к такой важной дате, как юбилей музея. В долгих обсуждениях родилось название «Архитектура говорит». На наш взгляд, в этой фразе получилось отразить всю суть работы музея. Архитектура – то искусство, которое окружает нас всех ежедневно, но не каждый может «услышать» её в городской суете. Музей же становится местом, где можно научиться понимать язык архитектуры».

Над архитектурным решением выставки работало московское бюро Saga, над графическим дизайном – студия Holystic. В основе дизайн-кода выставки лежит образ архитектурной мастерской: строгие функциональные поверхности, линии чертежей, макеты деталей зданий, технические обозначения. Простота материалов и лаконичность визуального решения призваны подчеркнуть разнообразие экспонатов и передать обстановку рабочего пространства архитектора.

Артём Стаборовский, архитектор выставки, сооснователь бюро Saga:

«Архитектура может общаться, может передавать сообщения, может оставлять некоторые сигналы восприимчивому зрителю. Архитекторы обычно обладают навыком эти сообщения слышать и способностью их оставлять. Так вот фрагменты или осколки этих сообщений наполняют фонды музея. Мы представили экспозицию как архитектурную мастерскую с привычными для нее атрибутами, поместив экспонаты в знакомую им среду, из которой они когда-то все вышли».

Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ:

«Мы поздравляем Музей архитектуры с юбилеем и поддерживаем инициативу наших партнёров провести такую знаменательную выставку. За последние годы банк выступил спонсором двух масштабных выставочных проектов музея, посвящённых ярким архитекторам России – Константину Мельникову и Алексею Щусеву. В этом году мы чествуем юбилей самого Музея, созданного 90 лет назад. Сегодня команда музея делает колоссальную работу по популяризации наследия великих архитекторов и всей архитектуры в целом. Мы теперь тоже часть этого процесса, поддерживаем выставки и создаем собственные просветительские проекты к ним, тем самым выполняя важнейшую задачу по сохранению культурного наследия страны».