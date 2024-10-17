В Гостином дворе Москвы открылась юбилейная Московская Международная Выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO – выставке двадцать лет и уже пятый раз она проходит в новом формате.

Единственная российская отраслевая выставка объединит на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития.

«Выставка – это уникальный шанс познакомиться с широким спектром предложений продукции для охоты, стрельбы и туризма, а также принять участие в интереснейших дискуссиях. Мы докажем всему миру, что мы самые лучшие. Российские производители оружия и товаров для охоты и стрелкового спорта последовательно работают над качеством своей продукции, применяют современные технологии с четким намерением вывести импортозамещение в оружейной отрасли на первые позиции, что крайне важно в наше непростое время» — заявил организатор выставки, председатель совета директоров «Орел-Хантинг» Михаил Хубутия.

Стратегия «ORЁLEXPO 2024» — это насыщенная деловая программа с участием представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли, Росгвардии и МВД РФ, Российского экологического общества, компаний-производителей оружия, специальной техники. В программе экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы ведущих экспертов по оружию и охоте, законодательству и экологии.

Открыла выставку открытая дискуссия представителей власти и бизнеса «Оружейный рынок в партнерстве с отраслевыми регуляторами: меры поддержки и укрепления российского производства». Участники обсудили ключевые тренды развития рынка гражданского стрелкового оружия и вопросы государственной поддержки отечественных оружейников, патронный дефицит и перспективы развития российского оружейного ритейла. В дискуссии приняли участие: председатель совета директоров ООО «ОрёлХантинг» Михаил Хубутия, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Кирилл Лысогорский, депутат Государственной Думы РФ Мария Бутина, начальник Управления лицензионно-разрешительной работы ГУЛРРиГК Росгвардии Азамат Дышеков, исполнительный директор Союза российских оружейников им. М.Т. Калашникова Владимир Жихарев, руководитель ГК «Шанс» Александр Жулепников, генеральный директор компании «Атаман» Михаил Горелик, генеральный директор ООО «К.Арма» Андрей Лежнин, исполнительный директор ООО «Инжиниринговая Компания «Спорт Виапон Кастом» Роман Губатов.

В день открытия выставки автомобильный бренд внедорожников OTING с японскими корнями представил новинку — внедорожник PALASSO, первый в России автомобилем с кузовом пикап-хардтоп в заводском исполнении.

«Это заявка на рекорд по объему багажника – 2150 литров. На практике можно уместить все необходимое оборудование для охоты и рыбалки, а также рекордный улов и добычу. Все модификации Palasso, которые будут поставляться в Россию, будут с полным приводом, это позволит добраться до самых нетронутых цивилизацией мест», – анонсирует премьеру Алексей Кожухов, официальный представитель бренда OTING в России.

Также в течение четырех дней работы выставки эксперты обсудят темы «Оборот гражданского оружия», «Военно-патриотическое воспитание и обучение владению оружием: как отвечать на вызовы времени», «Медведи и люди», «Оружейная тематика в цифровой и медиа-среде», «Трофейная охота как новый этап развития охотничьего хозяйства России», «Цифровизация охоты как отрасли и распределение лимитов на добычу с её использованием», «Культура ведения охотничьего хозяйства: государственное управление и охотпользование», «Дроны на службе спорта и охоты», «Стрелковые клубы России – бизнес, обучение, соревновательный процесс», «Современное оружие — взгляд российских оружейных конструкторов», «Охотничьи выставки, фестивали и интернет: союзники или противники», «Охотпользователь и дичеразводчик: перспективы охоты в бизнес-дуэте».

Модераторами дискуссий выступят председатель совета директоров ООО «ОрёлХантинг» Михаил Хубутия, Председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, политконсультант, член исполнительного совета РАСО Алена Август, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, охотник Ольга Вихрова, соучредитель и генеральный директор агентства пропаганды и коммуникаций HD АРТЕЛЬ Анастасия Дюмулен, председатель правления Московского охотничьего клуба «Сафари» Леонид Сонин, кандидат биологических наук, главный редактор «Русский охотничий журнал» Михаил Кречмар, генеральный директор ООО «Отъясское» Ассоциации «Русский лес» Елизавета Нецветова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации ФС РФ по цифровой экономике Надежда Сурова, эксперт по стрелковым видам спорта, общественный деятель Анна Астахова, главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов, PR-директор Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Варвара Световцова, президент Русской ассоциации дичеразводчиков Сергей Алискеров.

Также на выставке пройдут лекции и мастер-классы «Охота на вабу» (профессиональные охотники Владимир Лазовиков, Дмитрий Вачугов и Максим Галуза), «Этапы формирования навыка работы с оружием. Унификация навыков работы с оружием» (Александр Арутюнов (Razvedos), «Организация гражданской стрелковой тренировки при минимуме оборудования» (Станислав Костин (Стич), организатор спортивных, стрелковых мероприятий), «Условия ограниченной видимости. Ночная тематика» (Дмитрий Фантом, ведущий инструктор по тактико-огневой подготовке Российского Университета Спецназа), «Оказание первой помощи: что нужно знать и уметь каждому» (Студенческий спасательный отряд МГМСУ «Скальпель»), «Как подготовить себя к выживанию в экстремальных условиях» (снайпер «Прометей»), и по традиции пройдет гастрономический мастер-класс по приготовлению трофейной дичи (Сергей Федорченко, СЮФ).

К участию в «ORЁLEXPO» в 2024 году приглашены лучшие компании оружейного рынка, производства снаряжения и товаров для спорта, отдыха и охоты. За прошедшие годы экспонентами ORЁLEXPO стали более 270 российских и иностранных компаний, представивших свои инновационные решения, нетленную классику и лучшие товары в области оружия, охотничьих товаров и всего необходимого спектра аксессуаров. Выставка ORЁLEXPO – это место, где идеи становятся реальностью, где рождаются партнерства и где можно узнать об актуальных трендах в сфере охотничьего и стрелкового снаряжения.