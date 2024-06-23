«#Культурный код. Россия в театре и кино»: Премьера документального фильма Арины Шараповой

В Малом зале Центрального академического театра Российской Армии 22 июня прошел премьерный показ документального фильма-дискуссии из цикла #Культурный код Россия. Генеральным продюсером стала известная телеведущая, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова. Зрителями стали представители продюсерского центра «Интеграция», Общественной палаты Москвы, деятели культуры и искусства, любители театра и кино.

«Мы уже делали несколько закрытых показов в научных учреждениях, среди школьников и студентов. Мы заметили невероятный интерес к фильмам и желание обсуждать эту тему. Этот формат мы назвали «фильм-дискуссия», мы вложили в эти фильмы триггерные точки, которые вызывают у человека желание потом говорить, и у нас это получилось: после просмотра люди очень хотят высказывать свое мнение», — сказала Арина Шарапова.

После просмотра состоялся круглый стол, участниками которого стали создатели фильма, директор Театра Армии Милена Авимская, главный режиссер театра, народный артист России Александр Лазарев, певица Марианна Янюк, журналист, писатель, аналитик Виталий Волков, писатель Юрий Поляков.

По словам Милены Авимской, «культура – основа всего». «Наш культурный код – искусство делания маленьких дел, помощь близкому человеку, эмпатия, желание быть нужным, — подчеркнула директор театра.

Главный режиссер театра Александр Лазарев отметил, что фильмы из цикла #Культурный код Россия необходимо показывать на экранах всех кинотеатров, чтобы их могло увидеть большое количество разновозрастных зрителей. По его мнению, культурный код – это умение держаться своих корней.

Журналист Виталий Волков, долгое время работавший в Германии, поделился своими наблюдениями о том, что процесс отмены русской культуры на Западе отнюдь не явление, связанное с СВО. Он рассказал о том, как менялись настроения на книжном рынке на протяжении 10 лет, как постепенно запрещали говорить о Великой Отечественной войне на радио и убирали из эфира всех, кто так или иначе говорил русских людях. «Главная проблема западной культуры – формирование нового человека, который не должен задаваться сложными вопросами», — считает спикер.

Писатель Юрий Поляков убежден, что СВО вызовет появление новой волны в литературе, которая позволит отразить и переосмыслить нашу реальность, будет говорить не только о героях, но и о тех, кто вернулся искалеченным и не способным встроиться в мирную жизнь.

«#Культурный код. Россия» — это цикл из четырёх короткометражных фильмов-дискуссий, целью которых является вовлечение в дискуссию о сути русского культурного кода, проявленного в языке и литературе, кино и театре, изобразительном искусстве и музыке, а также в традициях и истории России.

В съемках фильмов приняли участие выдающиеся представители искусства и культуры современной России (писатели, поэты, режиссеры, актеры, музыканты, художники, философы и историки), среди них Андрей Кончаловский, Полина Агуреева, Клим Поплавский и другие, а также – студенты и аспиранты творческих вузов, исторических и философских факультетов, в том числе участники СВО.

Мероприятие прошло при поддержке Общественной палаты Москвы. Проект #Культурный код Россия реализуется Автономной некоммерческой организацией Школа Арины Шараповой «Артмедиаобразование» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.