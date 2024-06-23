Ольга Галактионова презентовала на фестивале «Пилот» линейку документальных сериалов о культуре

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова рассказала в деловой программе фестиваля сериалов «Пилот» о линейке документальных сериалов о культуре, в которых в том числе и организация принимала участие, — это проекты «Музейные маршруты» и «ДК СССР. Экскурсия». Также в числе представленных документальных проектов — «Нефть», «ЗАТО. Интересно!» о закрытых атомных городах, «Антология русской дачи», «Планета Рахманинов», мультижанровый «1812».

Ольга Галактионова отметила, что большую часть сериалов поддерживают Институт развития интернета (АНО «ИРИ») и онлайн-кинотеатр Premier.

«Представленные проекты демонстрируют актуальность и необходимость взаимодействия культурных институций с документальным и аудиовизуальным контентом в целом. Интерес зрителя к таким проектам мы видим во время их кинопоказов в летнем кинотеатре РОСИЗО. Сейчас мы планируем составить список самых интересных культурно-документальных сериалов и опубликовать их у себя и партнеров», — подчеркнула Ольга Галактионова.