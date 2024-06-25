Десятки тысяч человек собрались на фестивале MAXIMUM Гриль Фест

С 21 по 23 июня на территории Дизайн завода прошел первый абсолютно уникальный музыкально-гастрономический фестиваль MAXIMUM Гриль Фест. Радиостанция собрала на одной площадке лучшие гастрономические концепции, в центре которых – приготовление мяса на углях. Гостями мероприятия стали несколько десятков тысяч жителей и гостей Москвы, оценивших новый формат.

Радио MAXIMUM продолжает развивать мультиплатформенный формат взаимодействия с аудиторией. Первым шагом в этом направлении стал запуск новой цифровой экосистемы, кратно увеличившей поток онлайн-слушателей. Продолжая стратегию охвата 360, радиостанция представила аудитории новое оффлайн-мероприятие: первый в истории MAXIMUM Гриль Фест. В минувшие выходные он стал настоящим центром притяжения жителей и гостей столицы.

MAXIMUM Гриль Фест объединил гастрономические традиции приготовления мяса на углях разных стран, музыку в стиле радио MAXIMUM и различные активности для гостей.

За гастрономическую составляющую выходных отвечали более 30 ресторанных площадок, знакомивших гостей с самыми разными рецептами и стилями приготовления BBQ. А за отличное настроение отвечали выступления этно-рокеров и кавер-групп в стиле радио MAXIMUM и, конечно, диджеи легендарной станции. Настоящими звездами стала группа The Translators – ведущие утреннего шоу радио MAXIMUM Чак и Шуманский с их неповторимым стилем.

«Радио MAXIMUM давно не проводило классных массовых мероприятий, и мы решили соединить культовую музыку в стиле радио MAXIMUM и перекликающуюся по стилю, атмосферную летнюю кухню: познакомить наших гостей с самыми разными традициями приготовления мяса на углях, – рассказал программный директор радиостанции Андрей Андреев. – Число гостей и их отзывы показывают успех мероприятия. Мы впервые совместили наш формат и гриль – и считаем эксперимент удачным! Для нас это важная история, которая соответствует ценностям радиостанции».

«Сегодня наша цель – интегрировать радио в большие экономические процессы, а также вывести классический FM на новый уровень с помощью digital. Мы успешно совмещаем возможности Big Data, работу единой цифровой платформы и оффлайн-инструменты, чтобы дополнить традиционный эфир и создать новый мультимедийный формат коммуникации со слушателями. Большие данные помогают нам кастомизировать контент, сегментировать аудиторию и предлагать ей новые форматы, такие как например, MAXIMUM Гриль Фест», –– подчеркнул управляющий директор холдинга Дмитрий Медников.

Особый интерес вызвала зона, где гости сами могли приготовить мясо и поэкспериментировать с необычными вкусами. Здесь же прошел конкурс «Накорми Михайлова», участникам которого предстояло покорить вкусовые рецепторы известного диджея. Победителем Константин Михайлов выбрал команду «Бедра Михайлова» из Санкт-Петербурга. В подарок она получила современный угольный гриль Forester.

Также радио MAXIMUM провело чемпионат по барбекю. Награду «Стол мясника» получила столичная команда Squadra Azzura.

Мероприятие проходило в легкой летней и праздничной атмосфере. Гостей ждали разнообразные игры, мастер-классы, перфомансы от известных шеф-поваров и тематический гриль-маркет, где можно было приобрести не только все необходимое для гриля, но и множество других угощений.

Площадка не пустовала ни секунды, и гости с восторгом отзывались о новой концепции, предложенной радио MAXIMUM.