В соответствии с распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области объект археологического наследия «Культурный слой города Зарайска, XII – нач. XX вв.» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Московской области.

В России и за пределами нашей страны широко известны результаты многолетних исследований объекта археологического наследия «Зарайская стоянка эпохи верхнего палеолита», расположенного на территории и вокруг Зарайского кремля.

Теперь к числу памятников истории Зарайска присоединяется и культурный слой города, выявленный в 2019-2020 годах экспедицией Института археологии РАН. В ходе масштабных разведок были определены мощность культурного слоя, границы поселения, обнаружены остатки оборонительных укреплений Зарайского острога, установлено наличие перспективных участков, содержащих «влажный» культурный слой (не пропускающий воздух и позволяющий сохранить предметы из дерева и кожи). Многочисленные находки после изучения поступят в собрание музея-заповедника.

Напомним, что город Зарайск является одним из двух исторических поселений федерального значения, расположенных на территории Московской области, и постановка на государственную охрану его культурного слоя – это еще один важный шаг к сохранению культурного наследия.

«Зарайск – уникальное место, поэтому я могу с уверенностью сказать, что этот памятник может претендовать и на вхождение в список мирового наследия ЮНЕСКО. Путь к этому длинный, он может занять несколько лет, но мы его пройдем: уже сегодня мы готовим документы и составляем научное обоснование», – сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

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