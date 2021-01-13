Почта России с успехом представила открытки в стиле народных промыслов на «Мастерской Рождества» в Подмосковье

С 6 по 8 января на территории музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре прошло трехдневное развлекательно-гастрономическое мероприятие «Мастерская Рождества». В новогоднем мини-городе рождественской ярмарки все эти дни работал мобильный пункт Почты России. Здесь гости и участники мероприятия получили в подарок, а кто-то отправил друзьям и близким, яркие рождественские открытки. Для акции была выпущена лимитированная серия эксклюзивных открыток (3000 штук) в стиле народных художественных промыслов Подмосковья.

За три дня работы ярмарки гости отправили около 1500 открыток в более чем 70 городов России и порядка 15 стран мира. Лидерами среди международных отправлений уникальных подмосковных открыток стали такие страны, как Германия, Болгария, США, Франция, Италия, Украина, Белоруссия и Молдова. Среди российских городов в топ вошли Москва, города Московской области, Санкт-Петербург, Владимир, Архангельск, Красноярск и Краснодар. Около 1500 открыток гости и участники «Мастерской Рождества» забрали на память, чтобы подарить их друзьям и близким лично.

«Акция пользовалась успехом. Я сама с удовольствием взяла на память несколько открыток. Подарю друзьям и, конечно, сохраню как напоминание об этом празднике. С одной стороны, это возможность порадовать тех, кто тебе дорог, с другой – продвижение народных художественных промыслов Подмосковья, развитию которых мы сейчас уделяем большое внимание. Очень здорово, что в век быстрых энергий и цифровых технологий у наших гостей была возможность окунуться в детство, вспомнить такой способ связи, написать теплые слова близким и друзьям, поднять настроение и им, и себе. Приятные впечатления и эмоции», – прокомментировала работу Почты России на мероприятии вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Акция стартовала в рамках совместного проекта Почты России и Комитета по туризму Московской области.

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