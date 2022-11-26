Культурный центр «Меридиан» представит уникальный спектакль «Ая-яй-ревю»

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4 декабря Культурный центр «Меридиан» представит уникальный спектакль «Ая-яй-ревю» всемирно известного театра «Лицедеи» из Санкт-Петербурга! 

Творчески переработав всё лучшее, что существовало ранее в жанре пантомимы и клоунады, театр создал свой неповторимый стиль на стыке клоунады, эстрады и трагифарса.  «Ая-яй-ревю» — лучший концерт классических «Лицедеев», в котором будут собраны узнаваемые во всем мире эстрадные номера! Это легендарная клоунская программа артистов-основателей театра.

Также у зрителей появится возможность оценить творчество и более молодых, но уже полюбившихся публике артистов.

Спектакль «Ая-яй-ревю» — это полная свобода творчества, наполненная смехом и искусством удивлять людей. Это спектакль, который в равной степени обращен как к взрослым, так и к юным зрителям, вовлекая интерактивом в юмористическую игру! Театр «Лицедеи» — это неограниченная фантазия и фейерверк радости, остроумия и детски-удивленного отношения к миру!

Начало в 18:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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