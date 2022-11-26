САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: «Мама и дочь» – специальный проект ко Дню матери

Молодежный театр на Фонтанке совместно с Модным домом Виктории Тишиной организовали социальный проект ко Дню матери «Мама и дочь». Его участницами стали актрисы театра.

Александра Бражникова и Анастастасия Нечаева

Алла и Софья Одинг

Екатерина Дронова и Анна Жамода

Нина Лоленко и Галина Медведева

Проект посвящен преемственности поколений, культурным и семейным ценностям. В честь Дня матери Модный дом Виктории Тишиной подготовил образы успешных, творчески состоявшихся актрис: они являются носителями «культурного кода» и готовы передать его своим детям, воспитывая их в лучших традициях современной культуры.

На Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке состоялась фотосъемка, результаты которой будут опубликованы в социальных сетях в День матери, 27 ноября. Онлайн-проект продлится неделю и расскажет об актрисах и их дочерях, которые тоже развиваются в творческих сферах.

Участницами проекта стали: заслуженная артистка России Алла Одинг и Софья Одинг, заслуженная артистка России Екатерина Дронова и Анна Жамойда, Александра Бражникова и Анастасия Нечаева, Нина Лоленко и Галина Медведева.

Итогом проекта станет серия выставок, одна из которых запланирована на декабрь 2022 г. в рамках проекта «Петербургский дизайн». Вторая выставка появится в феврале-марте 2023 г. в Измайловском саду.

«Мама и дочь» – уже третий совместный проект Молодежного театра на Фонтанке и Виктории Тишиной. В 2021 году состоялся проект «Жизнь. Мода. Театр. Феномен преображения», направленный на продвижение региональных брендов в условиях постковидной экономики. Участницами фотопроекта стали актрисы театра з.а. России Регина Щукина, Светлана Строгова, Наталия Третьякова и Юлия Шубарева. В 2022 году создатель бренда Виктория Тишина приняла участие в фестивале «Петербург. Пространство Мольера».

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