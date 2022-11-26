Открылась первая выставка «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», она продлится до 26 ноября.

Выставка, организованная Правительством Москвы и Российской ассоциацией реставраторов, впервые объединила под старинными сводами ЦСИ Винзавод лучших реставраторов страны и ближнего зарубежья, образовательные и научно-исследовательские учреждения, поставщиков материалов, оборудования, общественных объединений, коммерческих структур, девелоперов и инвесторов.

В течение трех дней здесь проходит более 100 мероприятий. В выставке задействовано более 300 специалистов, представлены и наука, и бизнес – синтез которых и формирует успешное импортозамещение. Выставка разделена на зоны для проведения мастер-классов, лекций, деловых сессий, размещения стендов производителей и зона, где соревнуются 35 молодых реставраторов из нескольких регионов РФ.

Даже площадь 2,5 тысячи квадратных метров – кажется сравнительно небольшой, чтобы продемонстрировать все умения, навыки, материалы…

География выставки включает города: Москва, Санкт-Петербург, Орел, Иркутск, Вологда, Набережные Челны, Донбасс, а также Бухара, Минск, Брест, Бишкек, Астана. В мероприятиях также принимают участие 20 архитекторов-реставраторов Донбасской национальной академии архитектуры и строительства

На открытии выставка было отмечено:

Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия г. Москвы: «Сегодня на тему импортозамещения мы смотрим шире, чем раньше. За последние 11 лет Москва сделала очень многое для того, чтобы наш любимый город стал лидером в реставрационной отрасли. Нам очень важно это и сохранить, и приумножить».

Татьяна Черняева, председатель Российской ассоциации реставраторов: «Большим достижением этой выставки является огромное количество ведущих реставрационных институтов, организаций, ведущих мастеров-реставраторов, которые здесь, в режиме реального времени, на протяжении трех дней будут демонстрировать свои профессиональные умения».

Софья Троценко, основатель ЦСИ Винзавод: «У центра современного искусства Винзавод, несмотря на его фокус на актуальной культуре, большая история. Зданиям, в которых работает ЦСИ Винзавод, более 150 лет, это уникальное место со своей историей, связанной во многом и с историей Москвы. Для Винзавода важно сохранить историю и преемственность места, с большим вниманием относясь к наследию, которое в наших руках».

На выставке показывают отечественные технологии, производимые в России материалы, рассказывают о восстановлении старинных технологий. Представлено более 20 материалов отечественного производства в категории поставщики материалов и мастер-классы по производству отдельных материалов. К примеру, метлахская плитка и стеклоблоки фальконье. Среди них качественные отечественные сухие смеси, терразитовая штукатурка, керамическая плитка, материалы для докомпоновки керамики, краски для фасадов и интерьеров, материалы для изготовления полов терраццо и другие.

Среди ближайших мероприятий: дискуссии «Технологи-реставраторы»; «Развитие волонтерства в сфере сохранения историко-культурного наследия России»; круглый стол «Инвесторы и меценаты в сохранении объектов культурного наследия»; лекция-презентация «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря»; «Открытая лекция по реставрации станций московского метрополитена, которые являются объектами культурного наследия»; лекция «Опыт музея-заповедника «Кижи» при комплексном решении задач реставрации и приспособления памятников деревянного зодчества. проблемы и перспективы» и другие.

В рамках выставки представители девелоперской компании VOS'HOD и проектного бюро APEX впервые рассказали о том, каким будет обновленное здание «Здание Центрального Телеграфа», которому скоро исполнится 100 лет.

Уделяется внимание и отдельному направлению в реставрации – 3D-моделированию, оно позволяет в деталях рассмотреть виртуальное здание. Акцент этой первой масштабной выставки не только на развитие новых технологий, но и на восстановлении и сохранении старинных «рецептов» реставрации. Кстати, погрузиться внутрь здания при помощи 3D-модели предлагает посетителям компания Zak Development, уделяющая особое внимание комплексным цифровым решениям по управлению строительством. Наработки компании будут демонстрируются на примере объекта «Рогожская полицейская часть» – старинного здания 19 века с необычной каланчой на крыше, расположенного на Николоямской улице города Москвы.

На стенде Государственного научно-исследовательского института реставрации показывают методы выполнения различных реставрационных процессов, таких как натяжка тканой основы картины на подрамник, восполнение утрат красочного слоя, удаление загрязнений. Расскажут о способах изучения химического состава художественных красок и металла. Посетители выставки смогут принести свои образцы и выполнить исследования оптическими методами и методами элементного анализа совместно со специалистами ГОСНИИР, а также посетить семинар «ГОСНИИР-65».

Мастер-классы, в которых представлены оригинальные двери и окна легендарных объектов культурного наследия – витраж Дома Абрикосовых, проводит Мануфактура ДОМ. Участники смогут пообщаться с профессионалами своего дела и прикоснуться к процессу реставрации – собственноручно расчистить оригинальную дверь и попробовать себя в роли витражиста.

Примеры реставрации уникальных паркетов и дверных полотен в объекте «Усадьба Останкино, конец XVIII в.» представит «Ренессанс-Реставрация». Помимо того, что будет показан процесс работ, еще в подарок посетителям сделают небольшие интарсии (инкрустации). На одном из мастер-классе покажут реставрацию фрагмента живописного фриза на здании Театрального музея им А.А. Бахрушина. Для посетителей подготовят образцы, на которых они смогут сами повторить работу художника.

Посетители стенда компании «Пирит-99» познакомятся с завораживающим процессом создания оселкового мрамора. На стенде показывают скульптурную композицию «Поросята» (51 павильон «Главмясо», ВДНХ) в двух материалах: пластилин и керамика. Мастер-скульптор представит проделанную работу, а посетители познакомятся с редкими архивными фотографиями. Также каждый посетитель, под руководством опытного реставратора, сможет снять застарелые красочные слои.

Проект реставрации и приспособления под современное использование ансамбля XIX века «Городская усадьба в Орлово-Давыдовском» из четырех особняков и парка площадью 2 гектара – представляет компания Sminex. Жемчужины проекта – мозаичные изображения, украшающие фасады зданий. Одно из них – икона «Святая великая княгиня Ольга». У посетителей есть уникальная возможность наблюдать за процессом реставрации иконы прямо на выставке.

Уникальные исторические артефакты, которые археологи нашли в ходе раскопок на территории выявленного памятника архитектуры XIX в. Теплых торговых рядов, – одного из самых крупных торговых комплексов дореволюционного Китай-города, – показывают на стенде «ИНТЕКО».

Организованы ежедневные мастер-классы для детей «Маленький реставратор» с подарками для юных участников.

Вход свободный, по регистрации на www.сохранениенаследия.рф . Там же опубликовано расписание мероприятий деловой программы и профессиональных мастер-классов.

Мероприятия проходят ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход для посетителей свободный, по регистрации на сайте или при входе на выставку. Адрес: ЦСИ Винзавод, БВХ, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8.

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