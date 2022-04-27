Культурологический феномен: почему в кризисный период растёт прослушивание радио

Радиоиндустрия в современном мире оказалась в интересной ситуации. У этого медиа появляется всё больше конкурентов в виде стриминговых музыкальных сервисов и подкастов, но при этом радио, хотя и находится под огромным давлением, продолжает удерживать свои позиции на рынке, а в кризисных ситуациях и вовсе демонстрирует уверенную положительную динамику и по охватам, и по времени прослушивания.
Почему радио остаётся для миллионов людей главным источником информации, и какая особая роль отведена сегодня музыкальному радио?
Как показывают многочисленные исследования, радио обладает уникальным свойством: максимально быстро восстанавливаться в кризисные моменты и превосходить прежние показатели. Согласно исследованиям компании Nielsen, проведённым в самом начале пандемии коронавируса, в марте 2020 года, в США более половины (55%) американских слушателей не изменили свои привычки прослушивания радио, а 28% стали включать его ещё чаще. В России же в период пандемии коронавируса, по данным Mediascope, продолжительность слушания радио увеличилась на 17 минут. Динамика сохранялась в 2021 году.
Аналогичная ситуация происходит в России сегодня. На фоне нестабильной политической и экономической ситуации радио остается актуальным и востребованным СМИ: по данным исследовательской компании Mediascope, полученным с 14 марта по 3 апреля 2022 года, 87% жителей Москвы старше 12 лет продолжают слушать радио столько же времени, как и раньше, либо больше.
Одной из причин подобной динамики эксперты называют то, что радио бесплатно, а доступ к нему свободный. Это позволяет ему сохранять позиции, когда рынок штормит. А ещё радио остается тем каналом коммуникации, к которому аудитория испытывает наибольшее доверие, что становится особенно важно в период, когда СМИ наводняют «фейки».
В 2018 году исследовательский центр «Евробарометр в России» провёл исследования, результаты которых показали, что радио доверяют 59% населения, по сравнению с 50% телевидению и 47% прессе. 24 из 33 стран ЕС считают радио самым надёжным источником информации.
Но у такой популярности радио как канала коммуникации, растущего в сложные для аудитории периоды, есть и ещёодно объяснение. Как показали исследования Mediascope,проведённые в марте-апреле этого года, 80% опрошенных подчеркнули, что включают радио, когда хотят поднять себе настроение. Ещё 61% признаются, что радио остаётся для них комфортным фоном для жизни.
Об огромной терапевтической роли музыки говорят культурологи. Доктор искусствоведения, доктор культурологии и профессор Московского физико-технического института Григорий Консон так видит влияние музыки на эмоциональную сферу человеческой души:
– Музыкальное произведение входит в резонанс с эмоциональным переживанием человека, погружённого в определённое психологическое состояние. Неслучайно мама убаюкивает ребенка звуками колыбельной, а так называемая«мотивирующая» музыка вдохновляет на свершения спортсменов, представителей ряда других профессий, нацеленных на стремительное достижение результата. Музыка стала частью повседневности, программирующей образ действия и в конечном счёте саму жизнь. Если грамотно использовать «музыкальную» помощь, в своёудовольствие слушая, например, по радио любимые песни, почти всегда получится системно улучшить мировосприятие и самооценку. А это — залог ежедневно-нарастающего успеха, обладающего едва ли не гипнотическим действием как на самого человека, так и окружающих.
Особая роль в подобном контексте принадлежит музыкальному и развлекательному радио.
В текущей ситуации, а также с учётом огромной роли музыкального контента в жизни человека, в России сегодняскладывается как никогда благоприятный фон для внутреннего развития российской музыкальной индустрии, для её дальнейшей капитализации. И радио, как часть этой индустрии с большой вероятностью получит свои бенефиты.
Тем более, что на фоне нестабильности, вызванной и пандемией коронавируса, и текущими событиями, аудитория подсознательно стремится к понятному, близкому контенту, что помогает бороться с тревожностью, находить точки опоры в жизни, создаёт ощущение ясности происходящего.
«То, насколько люди нуждаются в хорошей близкой по менталитету музыке, в знакомых, вызывающих доверие диджеях, а главное, в простом напоминании, что всё будет хорошо, всё наладится, стало особенно заметно в пандемию и сейчас вновь выходит на первый план, – говорит ведущий «Русского Радио», радиостанции, в эфире которой звучат исключительно русскоязычные песни, Дмитрий Оленин. – Для любого ведущего важно чувствовать эту потребность аудитории в тебе. И можно сказать, у ведущих «Русского Радио» сейчас, действительно, важная и ответственная роль».
По мнению представителей индустрии, сегодня радио в России находится в выигрышной ситуации. Менеджменту и ведущим радиостанций необходимо решить несколько задач, которые позволят отрасли быть конкурентоспособной и в будущем. В их числе – создание дифференцированного контента, который будет удовлетворять запросы аудитории в зависимости от способов прослушивания радио (в диджитал или через классические приёмники). Кастомизация контента: необходимо «научить» радио говорить с каждым слушателем напрямую. И, конечно, активное привлечение молодой аудитории, для которой радио сохранит свою востребованность и через 10, и через 20 лет.
Сегодняшний кризис на фоне санкций может стать для радио трамплином: пусковым механизмом, который позволит индустрии выйти на новый уровень развития. Важно только увидеть эту возможность.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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