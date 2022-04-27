ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ МИНИН-ХОР С 50-ЛЕТИЕМ

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного академического камерного хора («Минин-хор») с юбилеем.

Мини-хор. Фотограф Пётр Колчин

«50 лет назад был создан Московский государственный академический камерный хор — яркий, самобытный художественный коллектив, который объединил талантливых и преданных искусству людей. Бережно сохраняя ценности высокой музыкальной культуры, признанные дирижеры, хормейстеры, замечательные вокалисты «Минин-хора» покоряют лучшие сцены мира, знакомят публику с наследием выдающихся композиторов и российской исполнительской школы», — говорится в телеграмме.

Президент России также отметил заслуги создателя и руководителя хора Владимира Николаевича Минина, «чей вклад в возрождение уникальных традиций русской духовной музыки, хорового пения достоин глубокого уважения».

23 апреля 1972 года самодеятельный хор студентов и аспирантов Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных дал первый концерт в Центральном Доме ученых в Москве. Именно с этой даты коллектив и отсчитывает свою историю.

Уникальный синтез творческих принципов камерного ансамбля солистов и академического хора позволяет с одинаковым успехом исполнять музыку разных эпох и стилей — от западного Возрождения и Барокко до русской хоровой классики, духовной музыки, произведений XX — XXI веков. Хор осуществил сотни мировых премьер сочинений (в том числе Г. Свиридова, В. Гаврилина, Р. Щедрина, Э. Артемьева, Г. Канчели). Еще в советский период Минин-хор, фактически, возродил духовные произведения русских композиторов — С. Рахманинова, П.И. Чайковского, С. Танеева, П. Чеснокова, А. Гречанинова, А. Кастальского. Хор впервые представил в России многие сочинения западных авторов (в том числе XX — XXI столетий). Коллектив постоянно участвует в музыкальных, драматических, театральных проектах, фестивалях.

В марте — июне 2022 года в лучших залах столицы проходит юбилейный фестиваль «Хор без границ».

Первый концерт второго пятидесятилетия Московского государственного академического камерного хора состоится 30 апреля в Большом зале Московской консерватории.

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