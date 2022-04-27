Первая в Москве серия концертов «МТС Live Sessions» в МАММ

С 8 по 12 июня 2022 года в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) — крупнейшем российском музее современного искусства и фотографии, ПАО «МТС» ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проведет серию музыкальных концертов МТС Live Sessions.

Начало концертов в 22:00. Сбор гостей в 21:00.

В концертах примут участие как молодые исполнители: АИГЕЛ, Kedr Livanskiy, БРОМ так и классики российской андеграундной сцены: Владимир Мартынов, Phurpa. В своем творчестве музыканты и артисты совмещают художественные эксперименты, инновационные звуковые решения, рефлексируют на тему изменений, которые претерпевает искусство 21 века и пытаются осмыслить влияние технологического прогресса на общество и жизнь каждого человека. Билеты доступны эксклюзивно на МТС Live без наценок и с кешбэком.

8 ИЮНЯ, 21:00. Владимир Мартынов

Владимир Мартынов — живой классик, композитор-философ, автор музыки к советским и российским фильмам, театральным постановкам, балету и богослужениям. Его творческая биография состоит из контрастов: древнерусская церковная музыка и произведения для синтезаторов, арт-рок и электроника, десятки произведений и отрицание культа авторства.

9 ИЮНЯ, 21:00. Phurpa

Phurpa — музыкальный проект Алексея Тегина, основанный на ритуальных вокальных техниках и медитативной дроун-эстетике. Группа-хор Phurpa, исполняет тибетские ритуалы традиции бон. Лидер группы Алексей Тегин начал свои художественные эксперименты ещё в 1980-х, став одним из первых в стране, кто исследовал индастриал и близкие ему жанры.

10 ИЮНЯ, 21:00. АИГЕЛ

«Аигел» — это дуэт певицы Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамии, набравший популярность в 2017 году. Участники группы: Айгель Гайсина — поэтесса; Илья Барамия — соавтор и создатель таких популярных коллективов, как «Ёлочные игрушки» (электронная музыка), 2H Company (хип-хоп с голосом) и наиболее известный широкой публике — «Самое большое простое число» (инди).

11 ИЮНЯ, 21:00. Kedr Livanskiy

Kedr Livanskiy — музыкальный проект московского продюсера Яны Кедриной. На сегодняшний день Kedr Livanskiy – одна из самых искренних представительниц нового поколения электронных музыкантов. Уже более четырех лет, проект является эталоном звучания танцевальной электроники, синтезированной с голосом, который по достоинству оценили, как в России, так и во всем мире.

12 ИЮНЯ, 21:00. Бром

Группа Бром была образована в 2008 году. Квартет характеризует своё творчество, как no-jazz, подчеркивая отсутствие каких-либо рамок внутри жанра. В своих произведениях музыканты совмещают панк и классический джаз, а также виртуозно исполненные сложные академические и импровизационные композиции.

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