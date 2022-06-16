Лаборатория игровых кино и сериалов «Формула пути» объявила приём заявок

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) объявляет приём заявок на бесплатное участие в лаборатории игрового кино и сериалов «Формула пути»!

Работа лаборатории пройдёт в несколько этапов:

С 15 июня по 30 июля – приём заявок, проведение открытых мастер-классов.

С 31 июля по 5 августа – отбор участников. Участие примут 15 проектов по игровому кино и 15 по сериалам.

С 10 августа по 10 сентября – проведение закрытых теоретических и практических занятий.

В период с 11 по 15 сентября – отбор шорт-листа по итогам оценки проектов кураторами.

С 16 сентября по 10 ноября – проведение практических консультаций от кураторов Лаборатории для участников шорт-листа.

Результатом работы лаборатории «Формула кино» станет очный этап, включая финальный питчинг для участников шорт-листа, который пройдёт 30 ноября в Москве.

Призовой фонд составит 2 млн рублей.

В работе лаборатории могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в любом субъекте РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, основным видом деятельности которых является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (код 59.11), а также совершеннолетние кинематографисты (коллективы кинематографистов) без профессиональных ограничений, являющиеся гражданами Российской Федерации. Принимается не более одного проекта от одного участника.

Отбор заявок происходит до 30 июля 2022 года включительно через платформу www.script.moviestart.ru.

Приём работ будет осуществляться в категориях «Игровое полнометражное кино», «Сериалы».

В рамках работы Лаборатории участники смогут получить индивидуальные консультации с экспертами по скрипт-докторингу и продюсерской разработке проектов, принять участие в образовательных и деловых программах, получить полезный опыт взаимодействия с ключевыми игроками отрасли, расширить профессиональные связи.

Отличительной чертой лаборатории «Формула пути» является продюсерское сопровождение проектов.

«Одна из ключевых проблем начинающих сценаристов – их неумение довести хорошую идею до готового с точки зрения индустрии проекта. Продюсеры и редакторы постоянно получают перспективные заявки, которые требуют комплексной доработки. Подобная ситуация часто оказывается конфликтной. И далеко не всегда решение проблемы способствует художественному результату. Мы решили попробовать помочь и отрасли, и начинающим авторам нашей лабораторией, – с тем, чтобы проекты, которые мы будем в ней развивать, помогли становлению кинематографа в регионах России. Надеемся, что результатом нашей работы станут не только новые проекты, но и новые знания её участников, с которыми они успешно продолжат свой путь в профессии», – отметил художественный руководитель лаборатории «Формула пути» Алексей Алешковский, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов РФ.

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